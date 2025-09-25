Skellefteås frustration: ”Det fungerar absolut inte”

Trots att Leksand ställde upp med flera juniorer vann man med hela 8–5.

Stämningen i Skellefteå var därmed inte på topp under torsdagen.

– Första perioden är inte tillräckligt bra, säger Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson till TV4.

Jonathan Johnson och Daniel Hermansson. Foto: Bildbyrån (montage).

Max Véronneau, Kalle Östman och Oskar Lang borta. J20-lagets Zaki Crookes, Rocky Langvardt, Jonas Lagerberg Hoen och Tinus Luc Koblar in.



Trots att Leksand tvingades till ovanstående förändringar till torsdagens hemmamöte med Skellefteå så flög man fram. 1–0 från Nolan Stevens kom redan i femte minuten och därefter gasade man på till hela 5–1 (!) innan första pausen.



Michael Lindqvist (gånger två), Gabriel Fortier och unga Tinus Luc Koblar var de andra målskyttarna, och i Skellefteå-lägret var det inga nöjda miner.



– Jag vet inte vad jag ska säga, det fungerar absolut inte just nu, sade Jonathan Johnson till TV4 i första paus om vad man snackade om i båset.

– Absolut inte som vi vill ha det. Vi slarvar för mycket med pucken, ger dem egentligen varje läge de får. Sista målet ger jag bort en puck och de får kontra och göra mål, och det är fler grejer. Det är inte rejält, det är inte till rätt adress. Då blir det att de får skölja över oss, fortsätter han.

Hermansson: ”Där är vi inte riktigt än”

Peter Cehlarik fyllde på till 6–1 tidigt i andra innan Skellefteå till slut åt ikapp genom bland annat två PP-mål. Ställningen var därmed 4–6 inför tredje.



Väl i tredje byggdes målkalaset på till 7–4. Denna gång genom junioren Zaki Crookes, som tagit plats i en förstakedja intill Michael Lindkvist och Lukas Vejdemo för dagen. Det var hans första SHL-mål, precis som för Tinus Luc Koblar.



Oscar Lindberg svarade på nytt för Skellefteå, men Jon Knuts satte sista pucken för Leksand som fastställde slutresultatet 8–5 (!).



– Vad ska man säga. Första perioden är såklart inte bra. Vi tappar folk högt upp och släpper till alldeles för mycket chanser. Sen äter vi oss in i matchen på alla plan, men första perioden är inte tillräckligt bra, säger Skellefteås huvudtränare Daniel Hermansson till TV4 efter slutsignal.

– Jag tyckte att det var läge att göra två riktigt bra matcher i rad, men där är vi inte riktigt än, avslutar han sedan.