Det har gått över en månad sedan Skellefteås Jonathan Davidsson åkte på en hjärnskakning. Nu har forwarden återhämtat sig och är redo för spel.

– Fan, man mår bra av att spela hockey och det gör ont i hjärtat att inte få vara med, säger Davidsson till Norran.

Jonathan Davidsson. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

Det var nästan exakt en månad sedan Jonathan Davidsson åkte på en hjärnskakning i matchen mellan Skellefteå och Växjö. Sedan dess har han varken tränat för fullt eller spelat match, men nu är forwarden tillbaka i full träning med laget och är spelklar.

– Det känns så jäkla bra. Man är gladare även utanför isen nu. Det känns jätte-jättebra, säger forwarden till Norran.

Skellefteå har vunnit sex av de nio matcher som spelats medan Davidsson varit på frånvarolistan. Trots det menar han att det varit jobbigt att vara utanför laget.

– Det är hemskt. Det är riktigt tråkigt. Fan, man mår bra av att spela hockey och det gör ont i hjärtat att inte få vara med.

Jonathan Davidsson har spelat nio matcher den här säsongen och svarat för en poäng (1+0). Totalt har den rutinerade forwarden gjort 75 poäng (27+48) på 221 SHL-matcher.

Source: Jonathan Davidsson @ Elite Prospects