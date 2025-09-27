Skellefteå-seger med 3–0 mot Örebro Hockey

Pontus Johansson avgjorde för Skellefteå

Femte förlusten i följd för Örebro Hockey

Skellefteå vann på bortaplan mot Örebro Hockey i SHL. Den målsnåla matchen slutade med en klar seger för Skellefteå, 0–3 (0–0, 0–2, 0–1).

Örebro Hockey–Skellefteå – mål för mål

Den första perioden slutade mållös. Det var först 10.59 in i andra perioden som Skellefteå tog ledningen genom Pontus Johansson framspelad av Oscar Lindberg och Rickard Hugg.

Efter 16.18 i andra perioden slog Jonathan Davidsson till, på pass av Pontus Johansson och Emil Djuse och gjorde 0–2.

Till slut kom också 0–3 genom Viktor Grahn efter 18.53 i tredje perioden.

Örebro Hockey har fem förluster och 7–17 i målskillnad på de senaste fem matcherna, medan Skellefteå har tre vinster och två förluster och 19–15 i målskillnad.

– Vi har pratat. Det hände exakt samma sak i förra matchen. Det får inte hända två matcher i rad, sade Gustav Backström till TV4 om 0–1-målet man släppte in från Pontus Johansson.

På tisdag 30 september 19.00 spelar Örebro Hockey hemma mot Djurgården, och Skellefteå hemma mot Luleå.

Örebro Hockey–Skellefteå 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

SHL, Behrn Arena

Andra perioden: 0–1 (30.59) Pontus Johansson (Oscar Lindberg, Rickard Hugg), 0–2 (36.18) Jonathan Davidsson (Pontus Johansson, Emil Djuse).

Tredje perioden: 0–3 (58.53) Viktor Grahn.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Örebro Hockey: 0-1-4

Skellefteå: 3-0-2

Nästa match:

Örebro Hockey: Djurgårdens IF, hemma, 30 september

Skellefteå: Luleå HF, hemma, 30 september