Skadesmäll för Skellefteå: ”Kommer vara borta ett tag”

Frans Haara, 21, missar veckans matcher för Skellefteå.

Det bekräftar klubbens assisterande tränare för Norran.se

– Han tränade inte i dag och kommer vara borta ett tag, säger han Pierre Johnsson till tidningen

Skellefteås Frans Haara jublar efter 0-1 under ishockeymatchen i SHL mellan Brynäs och Skellefteå.

Foto: Aron Broman / BILDBYRÅN / COP 341 / AM0119

Frans Haara, 21, spelade i den senaste SHL-matchen som Skellefteå AIK vann mot Örebro efter straffläggning. Under de 16 första matcherna i ligan har han gjort 2+1 och totalt har han samlat på sig erfarenhet från 69 matcher i SHL.

Men nu går Skellefteå ut med att den unge backen är skadad – och kommer att missa veckans matcher.

Detta för Norran.se.

– Han tränade inte i dag och kommer vara borta ett tag. Jag kan säga att han inte spela på torsdag och inte på lördag heller, sen får jag hänvisa till vårt medicinska team, säger den assisterande tränaren Pierre Johnsson till tidningen.

Frans Haara har spelat 16 matcher i SHL på 18 omgångar och tillhör vanligtvis i tredje backpar i laget.