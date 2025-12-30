Gör comeback – efter läskiga smällen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skadekrisen i HV71 börjar lätta något. I dagens match mot Malmö gör både Andreas Borgman och Oskar Stål-Lyrenäs comeback, den sistnämnda efter en riktigt otäck smäll i början av december.

Stål-Lyrenäs skadad på isen efter otäck kollision med sargen.

Foto: Carl Sandin / Bildbyrån.

HV71 har haft en skadelista från en mardröm under de senaste veckorna. Spelare efter spelare har fallit bort och flera korttidslån från Hockeyallsvenskan har gästspelat i laget. Men nu får man tillbaka två pjäser.

Det handlar dels om nyckelbacken Andreas Borgman. Han skadade sig den sjätte december, mot just Malmö. Det efter att ha spelat bara 50 sekunder i den matchen. Den rutinerade backen får nu spela med Olle Alsing i vad som på pappret är deras tredje backpar.

Tillbaka är även Oskar Stål Lyrenäs.

27-åringen har haft en tung säsong med endast tre poäng på 21 matcher. Dessutom hamnade han dessutom i en riktigt otäck situation den fjärde december mot Skellefteå. Då dundrade forwarden in i sargen och blev utburen på bår. En riktigt otäck situation som nu alltså hållit honom borta från spel en längre tid.

Men nu, i årets sista match, har det blivit dags för en comeback. Malmö är på plats i Jönköping för matchen som börjar klockan 19.