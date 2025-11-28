Oron i Timrå: ”Tillsvidare ej aktuell för spel”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Timrå-fansen och Anton Wedin får fortsatt vänta på besked. 32-åringen som klev av förra veckan, mot Linköping, är borta tillsvidare.

– Tills vidare är han inte aktuell för spel, säger lagläkaren Christian Rydin på Timrås sajt.

Anton Wedin, Timrå. Foto: Bildbyrån/Aron Broman.

Imorgon, lördag, har det gått en vecka sedan Anton Wedin klev av mot Linköping. Ändå har Timrå inte kunnat slå fast hur länge forwarden blir borta.

Efter lagläkaren Christian Rydins ord till Sundsvalls Tidning, tidigare i veckan, kommer nu klubben med en uppdatering om den pågående medicinska utredningen. En utredning som även den dröjer, då man beräknar få ett svar till slutet av vecka 49, alltså två veckor efter händelsen.

– Anton Wedin är fortsatt under medicinsk utredning efter en underkroppsskada. Utredningen beräknas vara färdig i slutet av nästa vecka. Tills vidare är han inte aktuell för spel, kommenterar Christian Rydin på lagets sajt under fredagen.

Strax innan 32-åringen haltade av hemmaisen i mötet med LHC hade han fått ett slag mot utsidan av knät och fallit mot isen olyckligt. Att det är en underkroppsskada har Timrå bekräftat, men mer än så kring vad det är för typ av skada, eller hur länge Wedin blir borta har inte kommunicerats.

Source: Anton Wedin @ Elite Prospects