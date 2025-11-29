”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Simon Forsmark är en viktig spelare för Timrås försvar.

Nu skriver backen på ett nytt treårskontrakt med klubben.

– Simon är en modern back med hög potential, säger sportchef Kent ”Nubben” Norberg.

Simon Forsmark skriver ett långt kontrakt med Timrå IK. Foto: Pär Olert/Bildbyrån

Under lördagens hemmamatch mot Luleå väljer Timrå att presentera en nyhet. Mitt under första perioden, strax innan en tekning, basunerar Timrå ut i NHC Arena att backen Simon Forsmark har förlängt sitt kontrakt för att stanna i föreningen.

Forsmark, som är en nyckelback för Timrå, har haft utgående kontrakt men nu förlänger försvararen sitt avtal till 2029.

– Jag trivs otroligt bra i Timrå, både med laget, klubben och supportrarna. Jag känner att jag utvecklas här varje dag och ser verkligen fram emot framtiden i den här miljön. Det känns inspirerande att få vara med på resan framåt och vara en del av det vi bygger här, säger Forsmark i ett uttalande på klubbens hemsida.

Simon Forsmark kom till Timrå från Örebro 2023 och har därefter fått en fin utveckling. Han stod för en stark säsong 2023/23 med 19 poäng på 52 matcher. Förra säsongen förbättrades han sedan till 23 poäng på 49 matcher och ett tag ryktades Forsmark till och med kunna skriva ett NHL-avtal. Men 22-åringen blev kvar i Timrå IK och under hösten har han noterats för sex poäng på 23 matcher.

– Simon är en modern back med hög potential och vi ser möjligheter till en fin utveckling kommande år. Vi ser hur han växer med ansvar och det känns fantastiskt att vi nu knyter honom till föreningen kommande år, säger Kent “Nubben” Norberg, sportchef i Timrå IK.

Under sin karriär har Simon Forsmark stått för totalt 51 poäng på 181 SHL-matcher med Örebro och Timrå.

Source: Simon Forsmark @ Elite Prospects