Siffrorna som talar emot Leksand i ödeskvalet

Leksand åker ur SHL, i alla fall om man ska se till statistiken.

Vid hela fem tillfällen under 2000-talet har dalaklubben medverkat i negativa kval, och förlorat samtliga.

– Dags att ändra på det, säger Leksands lagkapten Lukas Vejdemo till Falu-Kuriren.

Leksand kvalar – igen

Fem negativa kval under 2000-talet, fem förluster.

Å andra sidan är det mycket som talar för dalmasarna. Klubben har varit ligans formstarkaste lag under slutet av säsongen. Dessutom är Leksand placerade på en trettondeplats i tabellen för tillfället, vilket skulle ge de en hemmaplans fördel i en eventuell sjunde avgörande match.

– Spelar vi som vi har gjort här nu på slutet så har vi slagit alla lag i den här ligan och vet att vi är bra när vi spelar som vi ska, säger kaptenen till Falu-Kuriren.

Men ännu är det inte klart om det är Leksand eller HV71 som får hemmaplansfördel. Det avgörs i omgång 52, den sista matchen i grundserien. Det skiljer endast 2 poäng mellan lagen. HV71 måste ta minst två poäng för att gå om Leksand, förutsatt att dalaklubben förlorar. Noterbart är att jönköpingslaget har bättre målskillnad än Leksand.

Kvalspelet drar igång på onsdag den 18 mars.









