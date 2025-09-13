Djurgården spelade på lördagen sin efterlängtade SHL-premiär mot Skellefteå.

Förutom tifo passade Djurgården även på att protestera mot SHL:s nyfunna samarbete med Red Bull.

Nu svarar SHL:s vd Jenny Silfverstrand.

– Det var lite förväntat att det skulle ske, men det är ändå tråkigt, säger hon till Hockeysverige.

Jenny Silfverstrand om Djurgårdens budskapsbanderoller.

Foto: Bildbyrån och Konrad Grönlund

Djurgårdens supportrar var först under premiärhelgen i SHL att visa sitt missnöje mot SHL:s nyfunna samarbete med Red Bull. Detta genom två banderoller under ett powerbreak i den första perioden av SHL-premiären mellan Djurgården och Skellefteå AIK.

”I svensk idrott flyger inte tjurar – riv upp avtalet med Red Bull”, stod det.

På plats under premiärmatchen, som ramades in av bra supportertryck från båda håll på ett fullsatt Hovet, var SHL:s vd Jenny Silfverstrand.

För Hockeysverige ger hon sin reaktion på Djurgårdens banderoller.

– Det var lite förväntat att det skulle ske, men det är ändå tråkigt. Att det är en sån stor och häftig premiärmatch och det är det som är i fokus. Vi har varit ganska tydliga tycker jag med vad samarbetet gäller. Så det var tråkigt, men det var ändå väntat, säger hon.

Hockeysupporterunionen och flera supporterklubbar har tydligt tagit avstånd mot samarbetet tidigare. Flera protestaktioner är därmed förmodligen bara att vänta framöver.

HV71 fyllde på: ”Länge leve 51%-regeln”

Mycket riktigt blev det fler protester under premiäromgången.



Senare under kvällen, när HV71 tog emot Örebro i Jönköping, visade man inte bara upp ett tifo på läktaren, utan även ett tydligt budskap.



”Länge leve 51%-regeln – Fuck off Red Bull”

Bakgrund – därför är samarbetet omdiskuterat

Red Bull:s samarbete med svensk hockey kommer i en tid där det stora energidrycksföretaget ständigt expanderar sitt multiklubbsimperium runt om i världen. Så väl i hockey som fotboll äger det österrikiska storbolaget flera klubbar, och har tidigare tagit över föreningar i kris så väl i Tyskland som Österrike.

Därefter har de bytt identitet och klubbmärke på dessa föreningar.

Samarbetet med den svenska hockeyligan innebär att företaget ska vara en partner som syns i reklamsammanhang, i sociala medier och på spelarnas handdukar och vattenflaskor.