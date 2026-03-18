”Thorsbrink har väl semester” rasade Malmö-tränaren Tomas Kollar efter Djurgårdens kontroversiella avgörande i fösta åttondelen. Nu pudlar SHL och domarchefen.

– Det ska inte vara mål och det är djupt beklagligt att det blir fel, säger Thorsbrink i ett uttalande.

Tomas Thorsbrink, domarchef SHL, svarar efter kritiken. Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Djurgårdens avgörande i första åttondelsmötet med Malmö blev minst sagt omdiskuterat. Anton Frondell blev den stora hjälten, men framför mål stod David Blomgren, i målområdet, och skymde målvakten Oskar Blomgren.

En längre diskussion mellan domarna och situationsrummet följde innan 3–2 slogs fast. Det som sedan följde var ren frustration.

– Det är väl givet att det ska dömas bort. Thorsbrink har väl semester och även Lärking. Det är så jävla uselt. Jag är ledsen, vi har spelat fan i åtta månader, och så tar man ett sådant där jävla beslut, sa Kollar till TV4 och lämnar tv-intervjun.

Nu kommer ett uttalande från SHL.

SHL pudlar: ”Det ska inte vara mål”

Under onsdagsförmiddagen går ligan ut och pudlar, genom ett svar från domarchefen Tomas Thorsbrink.

– Det ska inte vara mål och det är djupt beklagligt att det blir fel. Det är tillåtet att göra en screening i toppen av målområdet under en kort begränsad tid där man är i rörelse. Däremot situationer när du som anfallande spelare tydligt är i målområdet, hindrar målvakten och befinner dig där när målskottet går ska inte vara mål, som det var i det här fallet. Vi kan bara beklaga att det blev del. Det handlar om mänskliga faktorer och vi ser över rutinerna, säger han på ligans hemsida.

I Aftonbladet svarar även Malmös klubbdirektör Patrik Sylvegård efter att han nåtts av uttalandet.

– Ok, men det hjälper ju inte oss det minsta. Ska vi spela om matchen, eller?