Det avtal som Sveriges två bästa ligor har just nu går ut efter säsongen – och ett nytt är i princip redan klart. Det nya avtalet kommer innebära mer pengar för klubbarna i Hockeyallsvenskan, större möjligheter för utlåning och en billigare nota för SHL-lån.

– Med det nya avtalet kommer mer pengar rinna ned i systemet, säger SHL:s sportchef Johan Hemlin till Expressen.

Det avtal som Sveriges två högstaligor har går ut efter säsongen och just nu förhandlas de sista detaljerna av ytterligare ett fyra år långt avtal mellan ligorna. Enligt SHL:s sportchef Johan Hemlin är kontraktet så gott som färdigt och klubbarna är överens. Det var redan under fjolårssäsongen som ligorna inledde förhandlingar och nu förväntas avtalet vara klart inom kort.

– Det har tagit fart under hösten. Det återstår bara lite småfix och detaljer innan den sista påskriften, berättar Johan Hemlin för Expressen.

Det nya avtalet ska dels underlätta för unga spelare att gå mellan sina ordinarie SHL-klubbar, för att förbättra utvecklingen på unga talanger. Noterbart är att 3+1-regeln ska slopas, vilket ska tillåta för de Hockeyallsvenska lagen att låna mer än fyra spelare från högstaligan. Utöver detta ska kostnaden för att låna SHL-spelare reduceras, vilket kommer göra det billigare för HA-klubbar att låna spelare och samtidigt göra det lättare för unga spelare att få värdefull speltid.

3+1-regeln har tidigare inneburit att Hockeyallsvenska lag får låna tre utespelare och en målvakt. Exakt hur lånesystemet ska regleras nästa säsong är ännu oklart.

– Den punkten är helt avgörande, annars blir det inget avtal. För vi vill hitta en bättre balans som ska hjälpa våra svenska juniorer att få istid och att utvecklas. Det är helt avgörande för svensk ishockey.

Det ska även bli mer gynnsamt för HA-klubbar när deras spelare värvas till lag i högstaligan. Enligt uppgifter till Expressen får klubbarna mellan 400 000 och 600 000 tusen kronor i dagsläget för en spelare som lämnar för spel i SHL. Även där är det oklart hur mycket summan kommer att öka, klart är dock att de Hockeyallsvenska klubbarna kommer att gynnas.

