Örebro Hockey kan bli en pålitlig poängspelare fattigare till nästa säsong.

Patrik Puistola, 24, har öst in poäng sedan han kom inför förra säsongen. Nu räknar tränare Niklas Eriksson inte med honom till nästa år.

– Kan vi få ha kvar honom så är det en bonus. Men när man är så pass duktig som han är så brukar man få chansen ”over there”, säger han.

Patrik Puistola kan lämna för spel i NHL nästa år

Patrik Puistola har varit en oerhörd poängspelare för Örebro under säsongsinledningen, men även året dessförinnan. Den pålitliga forwarden blev en omedelbar succé sedan flytten från den finska ligan.

Han gjorde även ett starkt hockey-VM i våras, vilket sportchef Henrik Löwdahl kommenterade för Hockeysverige.

”Det blir supersvårt att ersätta”

Då räknade han med att få ha kvar Puistola över den nuvarande säsongen.

– Det blir supersvårt att ersätta en av de bättre spelarna i ligan, ett svårt uppdrag. Men vi är inte där just nu utan räknar med att han blir kvar och blir det något annat av det så får vi ta det då och göra det på bästa möjliga sätt.

Efter en ny framträdande insats i segern mot Linköping (4–3) säger nu tränaren Niklas Eriksson att det ”är en bonus” om han blir kvar nästa år.

– Han har gjort två VM nu och är 24 år. Han är ju en spelare som är på väg till ”andra sidan” nästa säsong. Jag rankar honom väldigt högt i den här ligan för att han är inte bara en bra offensiv spelare. Han kan hela spelet tycker jag, han är jätteduktig., säger han till NA.se och fortsätter.

– Det är klart, kan vi få ha kvar honom så är det en bonus. Men när man är så pass duktig som han är så brukar man få chansen ”over there”

