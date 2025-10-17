Nicklas Bäckström imponerade i Brynäs segermatch mot Leksand. Han gjorde ett mål och låg bakom kedjekompisen Lucas Petterssons 2-0 i 3-2-vinsten. Efter matchen hyllade han junioren.

– Han lyser av självförtroende. Det är väldigt kul att spela med honom, säger Bäckström till hockeysverige.se.

Nicklas Bäckström och Lucas Pettersson. Foto: Hockeysverige.se / BIldbyrån.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)

Nicklas Bäckström har haft nya kedjekamrater intill sig så gott som varje match den här säsongen. Men kanske har man nu hittat rätt omgivning för Brynäs storstjärna. I torsdagens 3-2-seger mot Leksand var Bäckströms kedja inblandad i så gott som allting.

Först var det ”Bäckis” själv som gjorde mål, framspelad av Kieffer Bellows. Sen fanns Bäckström med i förarbetet när tredjelänken i kedjan, junioren Lucas Pettersson, gjorde 2-0.

– Det var en viktig trepoängare för vår del. Vi var revanschsugna och det var en bra match från vår sida, säger Bäckström efter matchen.

– Det är såklart alltid kul att göra mål. Det var ett bra förarbete av Bellows, som chippade fram den.

Lucas Petterssons mål var hans fjärde i SHL den här säsongen. Lägger vi till hans mål i CHL står han på sju fullträffar under hösten – och nyförvärvet från MoDo har dessutom gjort mål i tre raka matcher.

Nicklas Bäckström om Lucas Pettersson

Vad säger du om Lucas Pettersson och den utveckling han haft den här säsongen?

– Man ser att han växer hela tiden. Det handlar mycket om självförtroende i den här sporten och man ser att han lyser av självförtroende. Det är väldigt kul att få spela med honom.

Hade du någon koll på honom inför säsongen?

– Nja, lite kanske.

– Ska jag vara helt ärlig har jag inte haft jättebra koll på alla unga spelare när man bott där borta, men då får man göra sin hemläxa, säger han med ett leende.

Bäckström berättar att han imponeras av Lucas Petterssons nyfikenhet att utvecklas.

– Det gäller att prata som kedja, och verkligen lära känna varandra. Vi pratar hela tiden. Det är viktigt att man är med och fokuserad, och han är väldigt bra. Han vill lära sig i olika situationer. Det är bara kul.

Nu hoppas Brynäs storstjärna att kvällens seger kan vara början på vändningen för det topptippade laget.

– Vi har inte fått så många poäng som vi velat och inte spelat på den kapacitet vi kan. Men det är mycket kvar av säsongen. Förhoppningsvis kan det här bli ett nytt startskott.