SHL-klubbarna som ger juniorerna mest istid

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

JVM står runt hörnet och det kryllar av talanger i SHL den här säsongen. Men vilken klubb ger egentligen mest istid till sina tonåringar?

Rasmus Kågström tittar närmare på hur mycket SHL-lagen matchar sina juniorspelare denna säsong.

Det kryllar av talang i SHL den här säsongen.

Foto: Bildbyrån (Montage)

OBS: Endast U20-spelare som fått istid i SHL finns med på listan. Spelare som funnits ombytta men inte fått någon speltid finns inte med.

14. Linköping

Antal spelare: Tre spelare.

Total istid: 228 minuter och 54 sekunder.

Juniorpoäng: Fyra poäng.

Det har varit sparsmakat med juniorer på isen i Linköping den här säsongen, men faktum är att klubben redan nu gett juniorer mer istid än vad man hade i slutet av januari under förra säsongen. Trots det är man det lag som gett juniorer minst istid i SHL denna säsong.

Felix Öhrqvist är den juniorspelare som fått mest istid i Linköping den här säsongen, då han står för lite över häflten av den totala istiden med 121 minuters speltid på tolv matcher. Utöver honom har även Loke Krantz och Melvin Nilsson fått speltid i SHL, där den förstnämnde är poängbäst (två poäng) och den enda av juniorspelarna som gjort mål denna säsong.

Utöver dessa tre spelare har även Oscar Holmertz och Wilhelm Hasselhuhn funnits med i SHL-truppen, men inte fått någon speltid i de matcher de varit ombytta.

Loke Krantz. Foto: Bildbyrån

13. Färjestad

Antal spelare: Fem spelare.

Total istid: 254 minuter och 32 sekunder.

Juniorpoäng: Fem poäng.

Bortsett från Jack Berglund, som bokförts för 20 matcher i SHL den här säsongen, har det varit tunt med juniorspelare i Färjestad denna säsong.

Berglund är den enda av juniorerna i Färjestad som producerat poäng, då han stått för tre mål och två assist på 20 matcher. Bakom honom är det Mikkel Eriksen som fått mest istid med närmare 35 minuters istid i SHL, men därefter är det tunt. Elias Eriksson och Samuel Eriksson har spelat drygt en minut vardera, medan Måns Goos har fått hoppa in och spela drygt fem minuter. Goos är emellertid den enda juniormålvakt som fått speltid i SHL den här säsongen, om än bara ett kort inhopp.

Även Joe Wahlund har varit ombytt för Färjestad denna säsong, men inte fått någon speltid i de två matcher han varit med i SHL-laget.

Jack Berglund.

Foto: Fredrik Karlsson/Bildbyrån

12. Rögle

Antal spelare: Fem spelare.

Total istid: 256 minuter och fem sekunder.

Juniorpoäng: Två poäng.

En handfull spelare i Rögle har fått speltid i SHL under Dan Tangnes under första halvan av säsongen, där Gregor Biber är den som spelat överlägset mest trots att han missat en bit av säsongen på grund av hjärnskakning.

Österrikaren har loggat mer än hälften av den totala istiden för juniorerna (drygt 164 minuter), medan Marwin Jarbsjö är den som fått näst mest förtroende med drygt 58 minuters istid den här säsongen. Jarbsjö och Biber är de enda två juniorerna som producerat poäng den här säsongen, med en poäng vardera.

Utöver dessa har Love Gath, Isak Norlin och Nils Bartholdsson fått istid i SHL, där den sistnämnde är en av blott fem spelare födda 2008 som fått chansen i SHL denna säsong.

Gregor Biber.

Foto: Petter Arvidson/Bildbyrån

11. Malmö

Antal spelare: Fyra spelare.

Total istid: 262 minuter och 19 sekunder.

Juniorpoäng: Tre poäng.

18-årige Isac Nilsson har slagit sig in i Malmös SHL-trupp den här säsongen, efter att ha varit ombytt utan att få speltid i en match ifjol.

Nilsson är den junior som fått mest speltid under Tomas Kollars ledning i Malmö, med drygt 154 minuter totalt. Bakom honom har Felix Carell loggat närmare 78 minuter. Även Kalle Hemström har fått sporadiskt med istid och har totalt samlat på sig 28 minuter, medan den schweiziske backen Elia Pedrotti fick göra några byten i hemmamatchen mot Växjö förra veckan.

Juniormålvakten Axel Göransson har funnits med på bänken under säsongen, men har aldrig fått hoppa in och vakta Malmös stolpar.

Isac Nilsson.

Foto: Christian Örnberg/Bidlbyrån

10. Växjö

Antal spelare: Två spelare.

Total istid: 270 minuter och 15 sekunder.

Juniorpoäng: Fyra poäng.

I Växjö är det sistaårsjunioren Leo Sahlin Wallenius som lyfter upp klubben på den här listan, då han loggat över 200 minuter den här säsongen och är den juniorback som spelat näst mest minuter av alla i SHL denna säsong.

Sahlin Wallenius är även den enda juniorspelaren i Växjö som producerat poäng den här säsongen, då han står noterad för fyra poäng (2+2) på 14 matcher. Utöver honom har även Morgan Anderberg gjort 16 matcher för Växjö den här säsongen, varav nio med speltid.

Förutom Sahlin Wallenius och Anderberg har ytterligare tre juniorer i form av Emon Kumala, Maz Isaksson och Albin Laksonen varit ombytta för Växjö, men inte fått någon speltid.

Leo Sahlin Wallenius.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån.

9. Skellefteå

Antal spelare: Två spelare.

Total istid: 294 minuter och fem sekunder.

Juniorpoäng: Sex poäng.

Skellefteå har den här säsongen spelat färre juniorer än vanligt.

Bara två juniorspelare har fått chansen under säsongen, varav den ena, Valter Lindberg, är ordinarie i SHL-laget. Föruom Lindberg, som loggat merparten av den totala istiden för juniorerna, är det bara Viktor Klingsell som fått chansen i SHL denna vinter. Han gjorde säsongsdebut häromveckan och har totalt spelat drygt 23 minuter på de fem matcher han spelat den här säsongen, där han i toppmötet mot Rögle för ett par veckor sedan också blev målskytt.

Lindberg har gjort fem poäng den här säsongen, vilket innebär att Skellefteås totala poängproduktion från juniorer uppgår till sex poäng. Det går att jämföra med fjolårssäsongen, då Skellefteå fick 66 poäng från juniorspelare i SHL.

Valter Lindberg.

Foto: Bildbyrån

8. HV71

Antal spelare: Sju spelare.

Total istid: 340 minuter och elva sekunder.

Juniorpoäng: Fem poäng.

HV71 är den klubb som gett flest antal juniorer chansen i SHL den här säsongen, men man är ändå långt från toppen när det gäller speltiden för dessa juniorer.

Jamiro Reber är ordinarie i HV71 och har denna säsong loggat närmare 220 minuters istid och tre poäng, vilket gör att de resterande sex spelarna totalt samlat på sig drygt 120 minuter och två poäng tillsammans. Bakom Reber är det den nu utlånade backen Karl Annborn som fått mest istid (44 minuter) och bakom honom återfinns Oscar Davidsson (38 minuter). Malte Gustafsson, Wille Magnertoft, Noel Skarby och Sigge Lindh har också fått speltid denna säsong.

Även Vashek Blanár har varit ombytt i SHL vid tre tillfällen den här säsongen, men den JVM-aktuelle tjecken har ännu inte fått någon sitid i HV71.

Jamiro Reber.

Foto: Bildbyrån

7. Frölunda

Antal spelare: Två spelare.

Total istid: 400 minuter och 55 sekunder.

Juniorpoäng: 22 poäng.

Det har varit sparsmakat med juniorer i Frölunda den här säsongen, av naturliga skäl.

Konkurrensen hos serieledaren är benhård, men samtidigt är det en junior som varit en av lagets absolut bästa spelare under första halvan av säsongen. Ivar Stenberg har tagit SHL med storm under säsongen och står noterad för totalt 22 poäng (5+17) på 23 matcher den här säsongen, vilket gör att han toppar juniorernas poängliga i SHL tämligen överlägset och även ligger på en delad åttondeplats i SHL:s totala poängliga.

I skuggan av honom har Max Westergård varit ombytt i 14 matcher och fått speltid i tolv av dessa, men finländaren har ännu inte kunnat göra samma avtryck som han gjorde stundtals under SM-slutspelet förra säsongen. Även Axel Brøngel-Larsson har varit ombytt under säsongen, men inte fått någon istid.

Ivar Stenberg.

Foto: Bildbyrån.

6. Örebro

Antal spelare: Fyra spelare.

Total istid: 420 minuter och tre sekunder.

Juniorpoäng: Fem poäng.

Två juniorspelare har fått regelbunden speltid i Örebro den här säsongen: Melvin Fernström och Liam Danielsson.

Den förstnämnde har haft en blytung höst, där det bara blivit två poäng på 24 matcher efter att under fjolårssäongen ha producerat 17 poäng (8+9) på 48 matcher, utsetts till årets rookie i SHL och kritat NHL-avtal med Pittsburgh Penguins. Liam Danielsson har gjort lika många poäng som Fernström denna säsong, men på över 120 minuter mindre istid.

Även Theodor Hallquisth och Niklas Aaram-Olsen har fått spela i SHL under säsongen, om än sporadiskt. Storlöftet Axel Elofsson har varit ombytt i två matcher för Örebro, men har ännu inte fått någon speltid.

Melvin Fernström.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån

5. Brynäs

Antal spelare: Sex spelare.

Total istid: 462 minuter och 38 sekunder.

Juniorpoäng: 13 poäng.

Sex juniorer i Brynäs har fått speltid i SHL den här säsongen, där Lucas Pettersson är den som sticker ut med hästlängder i Gävlelaget.

Nyförärvet från MoDo är den enda juniorspelaren som producerat poäng i Brynäs denna säsong, då han stått för samtliga 13 juniorpoäng. Av dessa är hela nio av poängen mål, vilket gör honom till den målbäste junioren tillsammans med supertalangen Anton Frondell i Djurgården.

Bakom Pettersson har backen Aron Dahlqvist fått mest istid (drygt 60 minuter). Därefter har Victor Hedin Raftheim, Gustav Hillstörm och Michal Svrcek alla fått runt 30 minuters istid, medan forwardstalangen Leo Sundqvist fått nöja sig med 16 sekunders istid den här SHL-säsongen.

Lucas Pettersson.

Foto: Bildbyrån.

4. Leksand

Antal spelare: Sex spelare.

Total istid: 523 minuter och 35 sekunder.

Juniorpoäng: Nio poäng.

Tillsammans med Brynäs är Leksand den spelare i SHL som spelat näst flest juniorspelare den här säsongen.

Hos Leksand är det norrmannen Tinus Luc Koblar som är den junior som fått överlägset mest istid (284 minuter) i laget, mer än dubbelt så mycket som tvåan Zaki Crookes som spelat 140 minuter. Koblar är också den spelare som gjort flest poäng av dalalagets juniorer med fem poäng (3+2) fördelat på 21 matcher. Crookes hänger emellertid med i den lilla interna kampen med fyra poäng på tolv matcher.

Utöver Tinus Luc Koblar och Zaki Crookes har även Rocky Langvardt, August Lissel, Victor Johansson och Jonas Lagerberg Hoen fått istid i SHL under säsongen.

Tinus Luc Koblar.

Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

3. Luleå

Antal spelare: Fem spelare.

Total istid: 579 minuter och 40 sekunder.

Juniorpoäng: Tio poäng.

Tre juniorspelare i Luleå har fått över 100 minuters speltid den här säsongen och två har även passerat 200 minuter.

Den som fått allra mest speltid är genombrottsforwarden Casper Juustovaara Karlsson, som kom lite från ingenstans under hösten och tog en ordinarie plats. När Luleå nu har förstärkt laget med tre forwards i form av Linus Omark, Brendan Shinnimin och Ben Tardif lär dock istiden sjunka för den JVM-aktuelle forwarden.

Även William Håkansson har loggat över 200 minuter (201 minuter och elva sekunder) i SHL den här säsongen och är den juniorback med tredje mest istid i ligan. Jakob Ihs-Wozniak spelade en bit över 100 minuter under hösten innan hans utlåning till Björklöven och utöver honom har också David Thomasson och Neo Hirsch fått känna på SHL-pulsen. Målvaktslöftet Isak Sörqvist har suttit med på bänken, men inte spelat något i SHL så här långt.

Casper Juustovaara Karlsson.

Foto: Bildbyrån.

2. Djurgården

Antal spelare: Fyra spelare.

Total istid: 889 minuter och 33 sekunder.

Juniorpoäng: 32 poäng.

Djurgården har några av Sveriges absolut största talanger i sin klubb och under hösten nykomlingen man inte varit rädda för att släppa fram dem i SHL.

Victor Eklund är den som loggat tredje mest istid av alla juniorforwards i SHL med strax över 325 minuters istid totalt. På dessa matcher har Eklund stått för ett mål och totalt elva poäng. Poängbäst av Djurgårdens juniorer är emellertid Anton Frondell, som stått för nio mål och totalt 14 poäng på 23 matcher. Han har spelat strax under 300 minuter den här säsongen, drygt 40 minuter fler än Viggo Björck som på sina 259 minuter producerat sju poäng.

Utöver trion Eklund, Frondell och Björck har även Theo Stockselius fått känna på SHL-hockeyn under första halvan av säsongen.

Totalt har Djurgårdens juniorer samlat på sig 32 poäng den här säsongen, vilket är flest i SHL.

Anton Frondell.

Foto: Bildbyrån

1. Timrå

Antal spelare: Tre spelare.

Total istid: 1 023 minuter och 13 sekunder

Juniorpoäng: 17 poäng.

Får man vara så fräck och säga att det är en överraskning högst upp på den här listan?

Timrå har både den juniorspelare som loggat mest istid av alla juniorer i ligan, Eddie Genborg, samtidigt som man är den klubb som gett totalt mest istid till U20-spelare. Genborg har gjort succé och blivit en nyckelspelare för Timrå, vilket resulterat i totalt 414 minuters speltid i SHL så här långt. Alfons Freij är i sin tur den back som loggat allra flest minuter bland ligans juniorbackar med sina 340 minuter.

Även Linus Eriksson har fått mycket förtroende från Tommy Samuelsson. Totalt har han spelat 269 minuter, vilket gör honom till den junior som fått minst istid i Timrå av de som spelat – men också den juniorforward med sjätte mest istid av alla.