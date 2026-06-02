Patrik Laines säsong tog slut redan efter fem matcher på grund av en allvarlig skada. Nu avslöjar den finske stjärnan att han egentligen hade kunnat göra comeback redan i början av 2026 – men valde att inte riskera sin framtid.

– Därför ville jag vara extra försiktig, säger han.

Patrik Laine spelade bara fem matcher den gångna säsongen. Foto: Dan Hamilton-Imagn Images

Montréal Canadiens säsong tog slut i den östra konferensfinalen efter att laget förlorat serien mot Carolina Hurricanes med 4–1 i matcher.

Under lagets säsongsavslutande medieträff på måndagen var Patrik Laine en av spelarna som mötte pressen. Den finske forwarden spelade endast de fem första matcherna av säsongen innan en skada i bålmuskulaturen krävde operation och satte stopp för resten av grundserien och slutspelet.

Nu berättar Laine att han egentligen hade kunnat vara tillbaka betydligt tidigare än många trodde.

– Jag tror att jag hade kunnat komma tillbaka ganska tidigt. Men när man genomgår operationer känner man sig inte alltid hundraprocentig, sade Laine.

Patrik Laine ville inte stressa fram comeback

Den 28-årige finländaren förklarade att erfarenheter från tidigare skador spelade en stor roll i beslutet att inte stressa fram en comeback.

– Jag har tyvärr haft ganska många sådana här skador tidigare, så jag vet hur det fungerar. Jag hade förmodligen kunnat spela ganska snart efter nyår, men man vill inte skynda tillbaka för tidigt och sedan ta ett steg tillbaka. Då tar rehabiliteringen ännu längre tid. Därför ville jag vara extra försiktig, säger han.

Laine har under karriären dragits med en hel del skador och valde därför att prioritera en fullständig återhämtning framför en snabb återkomst till spel.

Nu väntar en oviss sommar för den tidigare andravalet i NHL-draften. Laine blir unrestricted free agent när kontraktet löper ut, och allt talar för att Canadiens går vidare utan honom. Montréal står inför flera stora kontraktsförlängningar för sina unga stjärnor de kommande åren, vilket kan göra det svårt att behålla den finske målskytten.

Själv verkar Laine ta situationen med ro.

– Jag ser fram emot att se vart vinden tar mig nästa år. Det ska bli spännande med nya möjligheter och att se vad som händer. Jag oroar mig inte särskilt mycket för det just nu. Först ska jag ta lite ledigt och koppla av, sedan är det dags att köra igen, säger Laine.

