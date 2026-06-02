Flyttar historiska premiären: ”Kommer en båt”

Den Hockeyallsvenska premiären mellan IK Oskarshamn och Visby/Roma flyttas.

Matchen äger fortfarande rum på fredag den 18 september, men blir uppskjuten med en timme och startar därmed kl 20:00 istället för 19:00.

Premiären mellan IK Oskarshamn och Visby/Roma får en ny tid. Foto: Patric Söderström / Bildbyrån

När det Hockeyallsvenska spelschemat släpptes stod det klart att IK Oskarshamn möter Visby/Roma i premiären som var tänkt att spelas fredag den 18 september kl 19:00.

Nu blir det förändringar i schemat. Matchen kommer fortfarande att spelas den 18 september och IKO:s motståndare är fortfarande nykomlingarna, men den börjar en timme senare än övriga matcher.

– I den planeringen vi satt med var det framför allt Destination Gotland som önskade det i samråd med Visby/Roma. Det är en historisk match och tydligen kommer det en båt till Oskarshamn vid 19.15, säger Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman till Barometern.

Sportchefen hoppas att samarbetet ska göra det möjligt för många Visby-supportrar att ta sig till Be-Ge Hockey Center.

– Jag skulle kunna tänka mig att det blir 300 personer ändå. Vi kommer att göra ett paket tillsammans med Destination Gotland för det. Det kommer kanske finnas möjlighet att se vår premiär på fredagen, SHL-hockey i Linköping samt vår match på söndagen också, säger André Lundholm, Visby/Romas sportchef, till Barometern.

Nedsläpp är fredag den 18 september kl 20:00.



