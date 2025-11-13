Rögles stortalang får SHL-debutera: ”En dröm”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det har blivit dags för 17-årige Nils Bartholdsson att debutera i SHL. Rögle kastar in 08:an (!) till kvällens möte med Färjestad.

– Jag hoppas såklart på spel i A-laget. Det är en dröm att få dra på sig en SHL-tröja, sade Bartholdsson själv till hockeysverige.se inför säsongen.

Nils Bartholdsson i Rögle U20 och landslaget. Foto: Bildbyrån (montage).

Viggo Björck, Niklas Aaram-Olsen, Samuel Eriksson och Malte Gustafsson.

Ovanstående är listan över de få spelare födda 2008 som hittills noterats för minuter i SHL. Endast en av dem, i Björck, har noterats för poäng, och de flesta har kortare inhopp. Idag kan vi möjligen skriva skriva dit ytterligare namn, men nu intill Rögle BK.

Efter att För vårt RBK Podcast hintat om det under onsdagen står det nu klart att 17-årige Nils Bartholdsson är ombytt för första gången i A-laget. Detta när Ängelholmsklubben presenterar sitt lag till torsdagens SHL-möte med Färjestad. Bartholdsson kliver in som extraforward för att bygga vidare på en fin säsong med U20 där 20 poäng trillat in på endast elva matcher. Ser vi till prestationerna i landslaget tillhör Bartholdsson även de främsta i Team 18.

– Det beror helt på honom själv hur högt han vill gå, hur han spelar och hur han utvecklas under säsongen. Det händer ofta ganska mycket från augusti till slutet av april när U18-VM är. Är han bästa forward i ett U18-VM då kommer han bli vald högt, så är det, sade en NHL-scout nyligen om Bartholdsson när hockeysverige.se gick igenom U20-laget.

Biber, Sjödin och Dickinson saknas i Rögle till torsdagsmötet.

