Norge segrade – 4–3 mot Danmark

Norge segrade – 4–3 efter förlängning

Norges femte seger på de senaste sex matcherna

Tinus Luc Koblar tvåmålsskytt för Norge

Norge segrade hemma mot Danmark i VM Grupp B herr, med 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0) efter förlängning.

Segermålet för Norge stod Michael Brandsegg-Nygaard för efter bara 13 sekunder i förlängningen.

Segern var Norges femte på de senaste sex matcherna.

Tinus Luc Koblar tvåmålsskytt för Norge

Tinus Luc Koblar gav Norge ledningen efter 11.55 på pass av Andreas Martinsen och Michael Brandsegg-Nygaard.

Danmark kvitterade till 1–1 genom Joachim Blichfeld i andra perioden.

Norge gjorde dock två snabba mål och gick från 1–1 till 3–1, målen av Andreas Martinsen och Tinus Luc Koblar.

Danmark reducerade dock till 3–2 genom Joachim Blichfeld med 4.58 kvar att spela av perioden.

Laget kvitterade till 3–3 med två sekunder kvar att spela genom Patrick Russell efter förarbete från Alexander True och Mikkel Aagaard.

Stor matchhjälte för Norge blev Michael Brandsegg-Nygaard som 13 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 4–3-målet på pass av Sander Dilling Hurröd och Eskild Olsen.

Norge–Danmark 4–3 (1–0, 2–2, 0–1, 1–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 1–0 (11.55) Tinus Luc Koblar (Andreas Martinsen, Michael Brandsegg-Nygaard).

Andra perioden: 1–1 (27.53) Joachim Blichfeld, 2–1 (30.42) Andreas Martinsen (Thomas Olsen, Sander Dilling Hurröd), 3–1 (34.00) Tinus Luc Koblar (Max Krogdahl, Christian Kåsastul), 3–2 (35.02) Joachim Blichfeld (Nick Olesen, Phillip Bruggisser).

Tredje perioden: 3–3 (59.58) Patrick Russell (Alexander True, Mikkel Aagaard).

Förlängning: 4–3 (60.13) Michael Brandsegg-Nygaard (Sander Dilling Hurröd, Eskild Olsen).

Utvisningar, Norge: 6×2 min. Danmark: 7×2 min, 1×5 min, 1×10 min.

Skott: 26–21 (8–4, 13–8, 4–9, 1–0)