Björklövens starka start: "Finns delar vi behöver jobba på"

Nykomlingarna Björklöven har tagit 14 poäng på de inledande sex matcherna och ligger trea i tabellen.

IF Björklöven har överraskat i början av SHL. Nykomlingarna ligger på tredje plats efter sex omgångar och har slagit Växjö Lakers och Linköping HC, som är väl etablerade lag i den högsta serien. De har bara förlorat en match på full tid hittills och har börjat riktigt starkt.

Den tillfälliga kaptenen och interna poängkungen Axel Ottosson förklarar för hockeysverige.se att de inte är helt nöjda, trots att de ligger trea.

– En bra start, vi har tagit mycket poäng. Vunnit en del härliga matcher och det är klart vi är nöjda med starten. Samtidigt finns det delar vi behöver jobba vidare på och förbättra för att vi ska kunna hålla en jämn nivå och hålla hela säsongen.

Vad är det som behöver förbättras?

– Spelet med pucken och attackera deras mål men även skott och vara noggranna och starka med pucken i offensiv zon.

Bra kemi i powerplay

Det offensiva spelet har varit imponerande under säsongsinledningen, och laget har en powerplay procent på 27,78%. Totalt har det blivit fem powerplay-mål och tre av de gjordes i de senaste två matcherna. De som verkligen sticker ut är trion Fredrik Forsberg på vänsterskytt, Marcus Nilsson på högerskytt tillsammans med Ottosson framför mål. Dessa tre har varit en lyckad kombination i powerplay.

– Två klasspelare i den spelformen och har bevisat det över tid och genom åren på olika nivåer. Vi har spelat med varann några år och känner varann och vet varandras rörelsemönster. Det gick lite stå i början så vi snackade mycket om vad vi kunde ändra för att det skulle bli bättre. Så det har varit skönt att få utdelning och dom har gjort ett riktigt bra jobb där, säger Ottosson.

Garpenlöv: "Det hade jag inte trott"

Det är inte bara det offensiva spelet som varit imponerande. Experten Johan Garpenlöv berättade i en intervju med hockeysverige.se tidigare i veckan att han även imponeras av Björklövens försvarsspel.

– Att de skulle spela så bra defensivt och sitta ihop så bra, det hade jag nog inte trott, sa han.

Trots den starka starten tror han att Björklöven kommer sluta på den undre halvan.

– Alla lag har dippar under säsongen, frågan är bara hur lång den blir. Många av spelarna som är där nu hade jag dålig koll på, många andra också. Det är bra lagspelare som är viktiga i det här malandet och under säsongen. Björklöven kommer ta med sig inledningen och kommer sen, tror jag, hamna på undre halvan men klart ifrån ett negativt kval.

Tuffa uppkommande matcher: "Inte vika oss"

Efter det lilla "CHL-uppehållet" kommer Björklöven verkligen ställas på prov. Först rullar bussen till Gävle och Brynäs IF och sedan vidare till Göteborg och Frölunda HC. Två lag som även dom toppar tabellen. Ottosson ser fram emot att de ska bli testade.

– Det är en tuff vecka såklart, det är två bra lag som vi ställs mot men samtidigt inspirerande att kunna få möta bra lag varje vecka. Det är så det funkar i den här serien. Det finns inga dåliga lag utan man måste vara med i varje match och på tårna från start. Vi ska fortsätta med vårat spel som varit positivt och rätta till lite andra grejer och se till att det blir tuffa bataljer för dom för vi kommer inte vika oss.