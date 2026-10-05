Johan Garpenlöv ger sin syn på Djurgårdens svaga säsongsinledning.

Vi är sex omgångar in i SHL. Ett av lagen som har överraskat i negativ bemärkelse är Djurgårdens IF Hockey. Stockholmarna har fått en tung start på säsongen och ligger just nu näst sist.

Dessutom har det gått troll i målskyttet där det bara blivit nio mål på sex matcher.

Kritiken mot laget har också tilltagit. Inte minst efter att de har blivit nollade i Globen redan två gånger den här säsongen.

– Jag har sett några matcher så jag har ingen djupare analys. Min enkla analys är att de inte spelat upp till sin förmåga än så länge. För mig handlar det mycket om backsidan som inte klarar av att spela bakifrån, säger Johan Garpenlöv.

Vad är det som behöver hända, tror du?

– Det är backsidan. De måste få igång sitt spel bakifrån och även sitt spel utan puck i egen zon. Det är viktigt att få igång Lucas Carlsson och att han kommer upp i nivå. Det kommer att ta lite tid för honom så att det ser lite oroligt ut för Djurgården ut här framöver.

Johan Garpenlöv om Djurgården: "Han borde sitta säkert"

Precis som det alltid blir när ett lag går dåligt vänds blickarna mot huvudtränaren. Johan Garpenlöv har själv varit i situationen som djurgårdstränare när det börjar blåsa. Säsongen 23/24 fick han också sparken i november efter en tuff start i Hockeyallsvenskan.

Johan Garpenlöv har varit tränare både för Djurgården och för Tre Kronor.

Foto: Bildbyrån.

Däremot tror han inte att det har börjat brinna i knutarna för Robert Kimby.

– Just nu borde han sitta säkert. Man kan inte sparka en tränare efter fem, sex matcher, det hade inte varit professionellt. Han får gnugga på med sitt lag och försöka få dem att spela upp till sin förmåga. Just nu sitter han säkert.

Björklöven överraskar positivt

Ett lag som istället överraskar i positiv bemärkelse är nykomlingen IF Björklöven. De ligger just nu trea i tabellen och ser riktigt pigga ut. I premiären blev det som bekant en 4-0-seger mot Djurgården och därefter har västerbottningarna gått starkt.

– Att de skulle spela så bra defensivt och sitta ihop så bra, det hade jag nog inte trott, säger Garpenlöv.

På torsdag ställs de mot Brynäs på bortaplan. Hittills har de tagit fem segrar på sex matcher och det återstår nu att se om det går att bygga vidare på trenden.

Är de på riktigt eller kommer det komma en dipp?

– Alla lag har dippar under säsongen, frågan är bara hur lång den blir. Många av spelarna som är där nu hade jag dålig koll på, många andra också. Det är bra lagspelare som är viktiga i det här malandet under säsongen. Björklöven kommer att ta med sig inledningen och kommer sen, tror jag, att hamna på undre halvan men klart ifrån ett negativt kval.