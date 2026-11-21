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NHL Player Safety har tagit en titt på situationen från mötet mellan Toronto Maple Leafs och Los Angeles Kings under natten till fredagen där Adrian Kempe delade ut en crosschecking i ansiktet på motståndarforwarden Dakota Joshua.
Nu kommer beskedet att Kempe slipper avstängning för sitt tilltag, men svensken får emellertid finna sig i att betala 3 500 dollar i böter, vilket motsvarar nära 36 000 kronor, för förseelsen som kategoriseras som en hög klubba av NHL Player Safety.
Kempe avgjorde matchen mot Toronto
Kempe visades ut i 2+2 minuter för hög klubba i matchen, samtidigt som Joshua föll till isen med visst blodspill som följd av smällen. Toronto-forwarden kunde emellertid spela vidare i matchen och noterades även för ett mål, där Kempe dock fick sista ordet då det var stjärnsvensken som avgjorde matchen i straffläggningen och dessutom adderade en assist i matchen som Kings vann med 4–3.
Adrian Kempe har producerat 14 poäng (6+8) på 19 matcher för Los Angeles Kings den här säsongen.