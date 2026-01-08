Bryter med Färjestad: ”Fått en förfrågning”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Så sent som i slutet på oktober förlängde han kontraktet med Färjestad.

Nu lämnar Ronald Knot SHL-klubben.

– Vi har fått en förfrågning om honom och valt att gå vidare med den, säger sportdirektören Rickard Wallin.

Ronald Knot lämnar Färjestad.

Foto: Bildbyrån (Montage)

Färjestad meddelar via sin hemsida att man valt att gå skilda vägar med den tjeckiske backen Ronald Knot.

Den 31-årige försvararen anslöt till Färjestad på ett korttidskontrakt under hösten, ett avtal som i slutet på oktober förlängdes säsongen ut. Nu fortsätter karriären i en annan klubb.

– Vi har fått en förfrågning om honom och valt att gå vidare med den. Vi vill tacka ”Ronnie” för hans insatser hos oss och önskar lycka till framåt, säger sportdirektören Rickard Wallin till Färjestads sajt.

Kallar hem Fransén från BIK Karlskoga

Knot noterades för fyra poäng (2+2) på 33 SHL-matcher för Färjestad den här säsongen. Vilken klubb han är klar för nu är i dagsläget inte känt.

Vidare meddelar Färjestad att utlånade Noel Fransén kallas tillbaka från hockeyallsvenska BIK Karlskoga och har anslutit till laget i Växjö inför kvällens bortamatch.

