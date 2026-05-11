UPPGIFTER: Shinnimin klar för LHC

Linköping står för en ordentlig bomb.

Enligt uppgifter till Expressen är Brendan Shinnimin klar för klubben.

Det är många förändringar som sker i Linköping. Nyligen blev Andreas Hägglund ny general manager i klubben. Andreas ”Ante” Karlsson har tagit över rodret som ny huvudtränare. Och på målvaktssidan är Marcus Högberg tillbaka. Lägg där till ryktena som varit kring Robin Kovacs.

Nu kommer nästa stora nyhet från LHC när man enligt uppgifter gjort klart med Brendan Shinnimin. Tidigare under måndagen tackades han av av Luleå, och trots intresse från både Finland, Tyskland och andra SHL-klubbar faller alltså valet på Linköping för den rubrikvänlige kanadensaren.

Brendan Shinnimin har gjort fem säsonger i Luleå. Sedan tidigare har han också representerat Växjö i tre säsonger.

Source: Brendan Shinnimin @ Elite Prospects