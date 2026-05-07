Uppgifter: Björklöven jagar Shinnimin

Björklöven är tillbaka i SHL. Enligt Spelcash är man nu på jakt efter retstickan Brendan Shinnimin.

Björklöven ser ut att få en spännande trupp i sin återkomst till finrummet. Nyligen blev stjärncentern Lucas Wallmark klar för Umeå-laget, och nu kommer uppgifter om att sportchefen Per Kenttä är ute efter ännu en profilvärvning. Nämligen Brendan Shinnimin.

Kanadensaren, som gärna står i händelsernas centrum, lämnar Luleå som han representerat de senaste fem säsongerna, och där han under senaste säsongen noterades för 11 poäng på 34 matcher. Shinnimin har även tre säsonger i Växjö Lakers på meritlistan.

