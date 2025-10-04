Seth Barton lämnade matchen mot Djurgården efter att bara ha spelat fem minuter. Efter matchen var Tomas Kollar förtegen om statusen på backen.

– Jag hörde att han inte kunde spela mer och det var den infon jag fick, säger Malmötränaren.

Seth Barton utgick skadad. Foto: Bildbyrån.

HOVET (HOCKEYSVERIGE.SE)

Malmö värvade inför den här säsongen Seth Barton från finska Kookoo. Kanadensaren har omgående blivit en viktig spelare för skåningarna och ligger upp mot 20 minuter, eller ibland över, i istid. Under matchen mot Djurgården fick han däremot kliva av.

Det var efter att bara ha spelat fem minuter i 5-2-förlusten som 26-åringen lämnade isen.

– Han spelade väl en period. Jag vet inte mer än så än att han utgick, säger Tomas Kollar efter matchen.

Seth Barton återvände alltså inte till matchen och det återstår nu att se hur länge nyckelbacken blir borta. Malmö fick till den här matchen tillbaka Patrik Norén från skada och har även Joseph Berger att tillgå, som har varit utanför laget.

– Jag vet själv inte vad som hände. Jag hörde att han inte kunde spela mer och det var den infon jag fick.

Djurgården vann matchen efter att ha vänt 2-1 till 4-2 i den andra perioden. Det blev sedan även ett 5-2-mål i tom kasse i slutsekunderna.

