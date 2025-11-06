Seth Barton stannar i Malmö Redhawks i två säsonger till. Backen, som skrev på för Skånelaget i slutet av april, har skrivit på en kontraktsförlängning.

Seth Barton förblir Malmö Redhawks trogen. Foto: Ludvig Thunman / Bildbyrån.

Malmö får ha kvar sin toppback Seth Barton i två säsonger till. Han värvades in i våras och har omgående blivit en nyckelback i laget. Kanadensaren ligger nästan alltid över 20 minuter per match och har varit en av lagets stöttepelare.

Redan nu väljer Oscar Alsenfelt också att förlänga med 26-åringen. Det nya kontraktet kickar in efter denna säsongen och sträcker sig till 2028.

— Seth vill hela tiden bli bättre och har kommit in i gruppen på ett bra sätt. Han har också visat att han kan spela många minuter och spela alla former och bidra både offensivt och defensivt. Vi är väldigt glada att Seth har valt att stanna i Redhawks i ytterligare två år efter denna säsong, säger sportchefen i ett pressmeddelande.

Seth Barton stannar i Malmö Redhawks

Seth Barton kom till Malmö från Kookoo i den finska ligan där han spenderade ett och ett halvt år. Innan det har det blivit spel i NCAA, ECHL och AHL. Backen har flyttat runt mycket i sin karriär och nu blir det alltså spel på ett och samma ställe över en längre tid.

— Det finns en stark grund av spelare här och stor möjlighet att utvecklas. Potential gör det väldigt givande att vara en del av laget. Tränarna och ledningen sätter en hög standard som gör att man vill komma till ishallen varje dag och bli bättre. Det är spännande att vara tillsammans med lagkamrater som vill bygga ett topplag, och självklart fansen, som får varje match att kännas som en stor match, säger Barton själv.

Source: Seth Barton @ Elite Prospects