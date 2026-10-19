Sergei Fokin lämnar tränarjobbet efter fyra matcher.

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För bara en och en halv månad sedan stod det klart att Färjestads tidigare kultspelare Sergei Fokin, som i dag är 63 år gammal, klev in som ny huvudtränare för Karlstadsklubben Solstad HC i Hockeytvåan. Fokin återvände därmed till ishockeyn sedan han fått lämna tjänsten som idrottsinstruktör på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Efter 14 år på skolan blev den tidigare Elitserieprofilen plötsligt arbetslös då kommunen tagit bort hans tjänst.

Sergei Fokin blev dock inte långvarig i Solstad HC.

Lämnar Solstad HC efter fyra matcher

Klubben har fått en tuff start på säsongen och ligger näst sist i Hockeytvåan Väst C med blott fyra poäng så här långt. Därmed meddelar klubben att man gör en tränarförändring.

Sergei Fokin lämnar därmed Solstad efter endast fyra matcher i klubben. I stället kliver Magnus Westlund och Erik Jones in i båset.

"Vi har en stark tro på vår spelartrupp och vet vilken kapacitet som finns i laget. Nu gäller det att fortsätta arbeta hårt, utveckla vårt spel och framför allt bygga vidare på den laganda och gemenskap som är så viktig för vår förening. Det handlar om att stå upp för varandra, visa rätt inställning och alltid ge 100 procent – både på träningar och under matcher", skriver klubben på sin hemsida .

Sergei Fokin vann tre SM-guld i Färjestad BK

Sergei Fokin föddes 1963 i Moskva, Ryssland, och kom till Sverige första gången 1992. Där och då var det för att dra på sig Västerås -tröjan, men det var i Färjestad han blev en kultspelare efter nästa flytt 1994.

Samtidigt som Fokin representerade Ryssland under fyra VM bärgade han sina två första SM-guld, 1997 och 1998. Säsongen 2001/02 blev sedan den 105 kg tunge backens sista i Karlstad-lagets tröja, men även den slutade i ett SM-guld.

Sergei Fokin rundade av karriären i Borås och hängde upp skridskorna 2005. Därefter jobbade han under tre år som tränare i Säffle HC, och under ett år i Motala. På senare år har han kombinerat jobbet på skolan i Hagfors med att träna juniorer i Viking HC men nu står 63-åringen alltså återigen utan jobb.