Sergei Fokin blir huvudtränare i division 2.

Foto: Bildbyrån (montage).

Tidigare under sommaren berättade Sergei Fokin, 63, för Värmlands Folkblad om hur kommunen tagit bort hans tjänst som idrottsinstruktör på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Efter 14 år med tjänsten var den tidigare SHL-profilen plötsligt arbetslös, men Värmland ville han inte lämna.

– Mina barn bor i Stockholm men nej, det är inget för mig. Det är här i Värmland jag har hela mitt liv – det är bäst här, sa Fokin till tidningen.

Nu står det klart att den trefaldige SM-guldvinnaren tar ett nytt hockeyjobb.

Det är Solstad HC, som senast slutat på en sjätteplats i sin serie i Hockeytvåan, som presenterar Färjestad BK-profilen. Rollen är som ny huvudtränare, intill Magnus Westlund.

”Ett stort och varmt välkommen till Solstad HC, Sergei! Samtidigt är vi väldigt glada över att Magnus fortsätter ytterligare en säsong”, skriver nu klubben när Westlund också fortsätter ett tredje år.

Säkrade tre SM-guld i Färjestad BK

Sergei Fokin föddes 1963 i Moskva, Ryssland, och kom till Sverige första gången 1992. Där och då var det för att dra på sig Västerås-tröjan, men det var i Färjestad han blev en kultspelare efter nästa flytt 1994.

Samtidigt som Fokin representerade Ryssland under fyra VM bärgade han sina två första SM-guld, 1997 och 1998. Säsongen 2001/02 blev sedan den 105 kg tunge backens sista i Karlstad-lagets tröja, men även den slutade i ett SM-guld.

Sergei Fokin rundade av karriären i Borås och hängde upp skridskorna 2005. Därefter jobbade han under tre år som tränare i Säffle HC, och under ett år i Motala. På senare år har han kombinerat jobbet på skolan i Hagfors med att träna juniorer i Viking HC.