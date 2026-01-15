”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Skott efter skott mot Marcus Gidlöf.

Till slut vann Brynäs rivalmötet i Tegera Arena mot Leksand – efter förlängning

Gävle-laget åkte hem med en oväntad hjälte i segern.

– Det var riktigt smart av honom, säger matchhjälten Kieffer Bellows om kollegan Robert Häggs pass.

Kieffer Bellows blev oväntad hjälte för Brynäs. Foto: Bildbyrån

Rivalmöte mellan två lag som går tungt i SHL.

Då skulle dödläget brytas ganska direkt efter en rejäl bjudning. Det var hemmalaget från Dalarna som tog ledningen genom Arvid Eljas, efter att ha gått 18 matcher utan att göra mål. Detta efter ett dråpligt pucktapp från Johannes Kinnvall, där Nolan Stevens med klubbspetsen kunde servera Arvid Eljas.

Brynäs svarade redan i den femte minuten. Efter ett långt anfall styrde Nicklas Bäckström in ett skott från Oskar Lindblom.

Leksand skulle återta ledningen efter bara några minuter genom samma kedja som stod bakom ledningsmålet och Nolan Stevens styrde in Joonas Lyytinens skott i mål. Amerikanen har gjort näst flest poäng i hela Leksand, efter Peter Cehlarik.

Svängiga matchen…

Men Brynäs, som i mångt och mycket ägde matchen, tog tillbaka initiativet igen. Detta precis innan första perioden fick sitt slut. Brynäs låste fast pucken i offensiv zon och Kieffer Bellows kunde styra in en briljant passning från Robert Hägg i mål, som gick rakt på bladet.

I den andra perioden gjorde Bobby Trivigno 3–2 för bortalaget, men Jon Knuts skulle se till att det var match i rivalmötet med ett 3–3 mål. I slutperioden gjorde Oskar Lindblom 4–3 och Lukas Vejdemo 4-4, men i förlängningen kunde Kieffer Bellows avgöra.

Totalt sköt han 15 skott i matchen.

– Det är alltid stort att vinna en sån här match, säger han till TV4.

Leksand hade innan den här matchen spelades tagit poäng i fem av de sju senaste matcherna, där de har vunnit tre av dem. På torsdagen knep man en. Nu har man nio poäng upp till Leksand som är tolva.