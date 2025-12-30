Växjöseger – efter sena kvitteringen

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Växjö vann med 3–2 efter straffar

Sebastian Strandberg matchvinnare för Växjö

Andra raka segern för Växjö

Växjö vann till slut en jämn match mot Rögle i SHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0). Sebastian Strandberg blev hjälte i straffläggningen.

Frölunda nästa för Växjö

Växjö startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 33 sekunder slog Felix Robert till assisterad av Lucas Elvenes och Brian Cooper.

Efter 5.15 i andra perioden slog Filip Johansson till på pass av Felix Nilsson och Fredrik Olofsson och kvitterade för Rögle.

Felix Nilsson gjorde dessutom 1–2 efter 19.21 framspelad av Calle Själin och Fredrik Olofsson.

Lucas Elvenes stod för målet när Växjö kvitterade till 2–2 med sex sekunder kvar att spela på pass av Brogan Rafferty och Joel Persson.

Växjö vann straffläggningen efter att Sebastian Strandberg satt den avgörande straffen.

Växjö stannar därmed på fjärde plats och Rögle på tredje plats i tabellen.

Nästa motstånd för Växjö är Frölunda. Rögle tar sig an Örebro Hockey borta. Båda matcherna spelas lördag 3 januari 15.15.

Växjö–Rögle 3–2 (1–0, 0–2, 1–0, 0–0, 1–0)

SHL, Vida Arena

Första perioden: 1–0 (0.33) Felix Robert (Lucas Elvenes, Brian Cooper).

Andra perioden: 1–1 (25.15) Filip Johansson (Felix Nilsson, Fredrik Olofsson), 1–2 (39.21) Felix Nilsson (Calle Själin, Fredrik Olofsson).

Tredje perioden: 2–2 (59.54) Lucas Elvenes (Brogan Rafferty, Joel Persson).

Straffar: 3–2 (65.00) Sebastian Strandberg.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Växjö: 3-0-2

Rögle: 2-2-1

Nästa match:

Växjö: Frölunda HC, hemma, 3 januari 15.15

Rögle: Örebro HK, borta, 3 januari 15.15