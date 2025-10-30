Malmös sköna trendbrott – vinner efter åtta förluster
- Malmö-seger med 2–1 mot Timrå IK
- Lauri Pajuniemi matchvinnare för Malmö
- Malmös femte seger för säsongen
Malmö har haft en tuff period med åtta förluster i följd i SHL. Men hemma mot Timrå IK bröts den tuffa sviten. Det blev 2–1 (1–0, 0–0, 1–1) i matchen i Malmö Arena.
Luleå nästa för Malmö
Malmö tog ledningen efter 6.34 genom Thomas Berg Paulsen assisterad av Linus Öberg och Joona Ikonen.
Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Malmö utökade ledningen genom Lauri Pajuniemi efter 7.23 i tredje perioden.
Jonathan Dahlén reducerade förvisso men närmare än 2–1 kom inte Timrå IK.
Det här var Malmös fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Timrå IK:s tredje uddamålsförlust.
För hemmalaget betyder resultatet tolfte plats i tabellen. Timrå IK är på sjunde plats.
Lördag 1 november möter Malmö Luleå hemma 18.00 och Timrå IK möter HV 71 hemma 15.15.
Malmö–Timrå IK 2–1 (1–0, 0–0, 1–1)
SHL, Malmö Arena
Första perioden: 1–0 (6.34) Thomas Berg Paulsen (Linus Öberg, Joona Ikonen).
Tredje perioden: 2–0 (47.23) Lauri Pajuniemi (Robin Salo, Fredrik Händemark), 2–1 (50.34) Jonathan Dahlén (Albin Sundin, Eddie Genborg).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Malmö: 1-0-4
Timrå IK: 2-0-3
Nästa match:
Malmö: Luleå HF, hemma, 1 november
Timrå IK: HV 71, hemma, 1 november
