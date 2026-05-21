2022 valdes Simon Nemec som tvåa i NHL-draften. Fyra år senare kommer uppgifter från Slovakien att backen begärt att bli trejdad av New Jersey Devils efter ett par stormiga säsonger.

Det är Simon Chop och Stefan Bufan på den slovakiska sajten Denník som uppger Simon Nemec begär att få komma bort från New Jersey Devils.

Uppgifterna kommer efter att den unge backen under ett par års tid ryktats vara missnöjd med sin roll i klubben. Den här säsongen var den första där Nemec slapp spel i AHL och var ordinarie med Devils i NHL. Dessförinnan pendlade han mellan Devils och farmarlaget Utica Comets, något som gjorde honom frustrerad. Han har dessutom ingått i trejdrykten vid flera tillfällen, bland annat innan årets trade deadline i mars där New Jersey var på jakt efter en topp sex-forward.

22-åringen, som spelade OS med Slovakien i februari, sitter på ett utgående kontrakt med NHL-klubben efter att ha spelat ut sitt rookieavtal. Enligt den slovakiska rapporten ska Devils nye general manager Sunny Mehta inte ha kontaktat Nemec representanter för att diskutera en förlängning.

Simon Nemec har sagt att han vill stanna

Sajten NJHockeyNow uppger dock att Mehta visst har varit i kontakt med backens agentur för att börja diskutera ett nytt kontrakt. Dessutom menar man att Nemec i sin avslutande träff med media efter säsongsavslutningen indikerade att han vill stanna i klubben.

– Jag förlänger gärna min vistelse här, sade han vid det tillfället.

Simon Nemec, draftad som andra spelare efter Juraj Slafkovsky 2022, svarade för personbästa elva mål och 26 poäng på 68 matcher med Devils den här säsongen. Nu återstår det att se om det blir några fler matcher för slovaken i New Jerseys regi.

