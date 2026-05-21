Kanada segrade – 6–5 mot Norge

Kanada vann med 6–5 efter förlängning

Mark Scheifele tremålsskytt för Kanada

Fjärde raka segern för Kanada

Kanada vann i VM Grupp B herr med 6–5 (2–2, 1–1, 2–2, 1–0) efter förlängning hemma mot Norge.

Mark Scheifele stod för Kanadas avgörande mål efter bara 29 sekunder i förlängningen.

Det här innebär att Kanada nu har fyra segrar i följd i VM Grupp B herr och behöver tre segrar till för att gå igenom serien obesegrade.

Norge tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 0–2.

Kanada reducerade och kvitterade till 2–2 genom två mål av Mark Scheifele.

Noah Steen gav Norge ledningen efter 3.34 in i andra perioden på pass av Petter Vesterheim och Johannes Johannesen. Efter 11.57 i andra perioden slog Gabriel Vilardi till framspelad av Mark Scheifele och Evan Bouchard och kvitterade för Kanada.

Kanada gjorde 4–3 genom Dylan Cozens på pass av Darnell Nurse efter 31 sekunder i tredje perioden.

Därefter fixade Norges Tinus Luc Koblar och Christian Kåsastul att laget vände underläge till ledning med 4–5.

Kanada kvitterade till 5–5 genom Ryan O’Reilly på pass av Macklin Celebrini och Evan Bouchard.

Matchvinnare för hemmalaget Kanada blev Mark Scheifele som 29 sekunder in i förlängningen satte det avgörande 6–5-målet framspelad av Evan Bouchard och Macklin Celebrini.

Mark Scheifele gjorde tre mål för Kanada och spelade dessutom fram till ett mål och Evan Bouchard hade tre assists. Johannes Johannesen gjorde ett mål och två assist för Norge.

När lagen möttes senast, för två år sedan, slutade det med seger för Kanada med 4–1.

Kanada tar sig an Slovenien i nästa match hemma fredag 22 maj 16.20. Norge möter Sverige hemma lördag 23 maj 20.20.

Kanada–Norge 6–5 (2–2, 1–1, 2–2, 1–0)

VM Grupp B herr

Första perioden: 0–1 (5.18) Eskild Olsen (Petter Vesterheim, Patrick Roerbu Elvsveen), 0–2 (11.37) Johannes Johannesen (Andreas Martinsen, Tinus Luc Koblar), 1–2 (13.30) Mark Scheifele, 2–2 (17.50) Mark Scheifele (Parker Wotherspoon, Gabriel Vilardi).

Andra perioden: 2–3 (23.34) Noah Steen (Petter Vesterheim, Johannes Johannesen), 3–3 (31.57) Gabriel Vilardi (Mark Scheifele, Evan Bouchard).

Tredje perioden: 4–3 (40.31) Dylan Cozens (Darnell Nurse), 4–4 (48.09) Christian Kåsastul (Noah Steen), 4–5 (49.57) Tinus Luc Koblar (Emilio Pettersen, Johannes Johannesen), 5–5 (58.21) Ryan O’Reilly (Macklin Celebrini, Evan Bouchard).

Förlängning: 6–5 (60.29) Mark Scheifele (Evan Bouchard, Macklin Celebrini).

Utvisningar, Kanada: 4×2 min. Norge: 5×2 min.

