William Karlsson har förlängt med Vegas.

Foto: USA Today Sports

Det blev varken OS-spel eller den avslutning på säsongen William Karlsson önskade 2025/26. Säsongen i stort var skadefylld med endast 14 grundseriematcher, och i den femte Stanley Cup-finalen bröt också NHL-svensken handleden. En smäll har pekats ut i efterhand som något som vände finalserien till Carolina Hurricanes fördel.

Nu, efter sommarens operation på handleden, kommer ett glädjebesked från Vegas Golden Knights.

Den svenske 33-åringen har kommit överens med Vegas, och skrivit på, en kontraktsförlängning. Det nya avtalet gäller till 2029 och är värt 6,75 miljoner dollar per år. Alltså totalt ungefär 135 miljoner kronor.

Beskedet kommer strax efter säsongspremiären 2026/27 då William Karlsson var tillbaka i spel och klockade 17:26 i istid. Stanley Cup-vinnaren från 2023 står just nu på 570 matcher i Vegas-tröjan. Allt efter att ha varit med från start 2017/18.