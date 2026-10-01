Filip Hållander nätar i premiären mot Philadelphia.

Foto: AP Photo/Matt Slocum.

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Det var inte förrän i våras som Filip Hållander fick klartecken att börja träna igen för fullt. Detta efter att en blodpropp i ena benet satt stopp under första året tillbaka i Nordamerika. Den tidigare SHL-stjärnan stannade på 13 framträdanden i Pittsburgh Penguins, och totalt 19 över hela säsongen.

Inatt, efter en fin försäsong, kom första NHL-matchen sedan 4 november förra året.

– Jag var bara glad över att vara där ute. Jag ville inte vara det utan den här gruppen. De är fantastiska, de stöttade mig hela förra året, säger Filip Hållander till Sportsnet efter 7–0-segern mot Philadelphia Flyers.

Och som resultatet visar blev återkomsten också en rejäl succé.

Mål, assist och utsedd till matchens lirare



Filip Hållander tog plats i en kedja med Hendrix Lapierre och Ville Koivunen, och alla tre hittade nät. Den 26-årige svensken jublade liggandes när han till slut fick in pucken till 5–0 i mitten av den andra perioden. Efter detta spelade han även fram Nick Robertson till 6–0 – i numerärt underläge. Assisten var hans andra för kvällen.

Det var, kort sagt, en rejäl kross som Pittsburgh inledde säsongen med, men den stora förgrundsfiguren var Hållander, tillbaka i NHL, och utsedd till första stjärnan.

– Jag vet inte. Vi har inte haft så många träningar tillsammans. Idag var kanske en sådan kväll där allt studsade vår väg, men det var skönt att få den där första. I andra perioden tog vi över lite och kom in lite i ett flow, säger Hållander om sin kedja.

– När de skapade chanser var han där och backade upp oss. Fantastisk match av "Arty" (målvakten Arturs Silovs), fortsätter han.

För Expressen bekräftar Hållander också att han under förra året var rädd att karriären skulle ta slut.

– Absolut. Efter det att vi i februari satte stopp för fortsatt spel, så var det väldigt mycket tankar om att det eventuellt kunde vara slutet.