Björklövens sportchef Per Kenttä.

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Björklöven kommer att tvingas klara sig utan två viktiga forwards den kommande tiden. Förutom Lucas Wallmark , som missat hela säsongsinledningen och väntas bli borta i ytterligare fyra till sex veckor , är även Marcus "Lilliz" Nilsson skadad där prognosen lyder två till fyra veckors frånvaro.

Skadefrånvaron på nyckelspelarna innebär emellertid inte att sportchefen Per Kenttä gett sig ut på en spelarjakt för att stärka truppen. I stället sitter Björklövens sportchef lugnt i båten.

– Vi har väl alltid, som jag brukar säga, ögon och öron mot rälsen och kollar om det finns något som gör oss bättre, men jag tror inte att vi kommer att ta in någonting under den här perioden, säger Kenttä till Västerbottens-Kuriren .

– Man ska aldrig säga aldrig, man får se hur både spelet och vad som kommer lös artar sig under den här perioden.

Har spelare ute på lån

Björklöven har sedan tidigare lånat ut talangerna Bruno Osmanis (Almtuna) och Gustaf Kangas (Vimmerby) på säsongslån, men några planer på att kalla hem någon av spelarna finns i nuläget inte.

– Just nu är det inte ett alternativ. Jag tycker att de har det bra i de klubbar de är i just nu och för deras långsiktiga utveckling så ska de vara kvar där så länge som möjligt, säger Kenttä.

Västerbottens-Kuriren rapporterar att Gustav Possler kommer att ta Nilssons plats i kedjan med Tristen Robins och Phil Di Giuseppe, samtidigt som talangen Philip Hemmyr kommer att få åka med till bortamatchen mot Brynäs för att få göra sin SHL-debut.