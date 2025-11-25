”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Under söndagen stod det klart att Linus Omark återvänder till Luleå – efter mycket om och men. Den 38-årige forwarden har spenderat delar av säsongen i Schweiz och division tre, men ska under torsdagen kan han spela sin första SHL-match den här säsongen.

– Nog är det troligt att han får visa upp sig, säger huvudtränare Thomas Berglund till NSD.

Linus Omark. Foto: Maxim Thore/Bildbyrån.

Den förlorade sonen har återvänt – Linus Omark är tillbaka i Luleå. Under söndagen presenterade klubben den efterlängtade värvningen och nu går han mot sin säsongsdebut.

Värvningen av Omark innebär att Luleå har 15 forwards på kontrakt och innebär också förändringar i laguppställningen, främst på forwardssidan. Linus Omark kommer preliminärt att ta plats i andrakedjan, bredvid Pontus Andreasson och Markus Nurmi.

Förstakedjan är fortsatt intakt, men i de resterande tre kedjorna har det skett förändringar. Luleås huvudtränare Thomas Berglund tror dock inte att det kommer att påverka spelet särskilt mycket.

– Vi tror inte att det spelar så stor roll vem man spelar med, om jag ska vara helt ärlig. Det viktigaste är att man jobbar med dem man spelar med. Det här känns bra, säger ”Bulan”.

I och med Omarks inträde har också spelare hamnat utanför laguppställningen, nämligen 20-årige David Granberg och 18-årige Casper Juustovaara Karlsson.

– Någon kommer att vara utanför. Det är ofrånkomligt när vi har 15 forward. Vi kommer få skador och saker och ting kommer att hända, men alla kommer vara viktiga till slut.

Enligt ”Bulan” kan Omark få göra debut under torsdagens match mot Leksand.

– Nog är det troligt att han får visa upp sig. Jag säger ingenting, så har jag ingenting sagt – som Staffan Derby sa.

Så kan Luleås forwardssida se ut med Omark i truppen

Förstakedjan: Isac Hedqvist, Brian O’Neill, Brendan Shinnimin

Andrakedjan: Linus Omark, Pontus Andreasson, Markus Nurmi

Tredjekedjan: Mathias Bromé, Filip Eriksson, Anton Levtchi

Fjärdekedjan: Heikki Liedes, Eetu Koivistoinen, Ben Tardif