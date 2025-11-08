Hur slutar årets SHL-säsong? Hockeysverige.se:s statistikexpert Viktor Jansson, som driver sajten hockeysiffror.se, har plockat fram en modell som simulerar resten av säsongen – för att få fram en sannolik sluttabell efter 52 omgångar.

En tredjedel av SHL:s grundserie är spelad och vi kan börja se grupperingar i tabellen med topp, mitten och bottenlag. Det finns fortfarande gott om tid för förflyttningar i tabellen – men hur pass satt är tabellen redan nu och vilka möjligheter finns egentligen för lag att avancera, eller för lag att falla för den delen? Jag tänkte i den här texten göra ett experiment för att testa det.

Jag har, med hjälp av data från Hockeysiffror.se, byggt en modell som beräknar sannolikheten för att ett visst lag vinner sin nästa match. Med den modellen som grund har jag sedan simulerat resten av SHL:s grundserie 100 000 gånger, för att på så sätt uppskatta hur tabellen kan komma att se ut efter 52 omgångar.

Modellen för att beräkna vinstchanserna i matcherna består i själva verket av tre delar. Den första är en ML-modell som uppskattar antalet hemmamål, den andra beräknar bortamål, och den tredje använder resultaten från de två första modellerna för att räkna ut sannolikheten att respektive lag vinner matchen. Exakt hur modellerna är uppbyggda och vilka parametrar som ingår är nog ett ämne för en annan text, men lite kort så bygger de på spelarnas offensiva och defensiva game score, samt goals saved above expected och räddningsprocent för målvakterna. När modellen används för enstaka matcher så tas även lagens form med i beräkning, men i säsongssimuleringen tas de parametrarna bort eftersom det hanteras naturligt av variansen i simuleringarna.

Själva simuleringen går till så att för varje match beräknas sannolikheten i procent att ett visst lag vinner matchen. Den sannolikheten jämförs sedan med ett slumpmässigt tal mellan 0 och 100. Om det slumpade talet är lägre än lagets vinstchans så räknas det som vinst, annars som förlust. Den processen utförs för alla återstående matcher under säsongen och upprepas sedan 100 000 gånger. Därefter tas medelvärdet av alla simuleringar för att skapa en tabell som representerar resten av grundserien. Den tabellen kan slutligen läggas ihop med den faktiska tabellen – som den ser ut i nuläget – vilket ger en uppskattning av hur det kommer se ut efter 52 omgångar.