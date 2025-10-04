Siffrorna visar: Så bra är Brynäs start egentligen

Vad är det egentligen som gått fel för Brynäs i säsongsinledningen av SHL? Hockeysverige.se’s statistikexpert, Viktor Jansson, tittar närmare på siffrorna – och menar därefter att det finns ett väldigt tydligt svar.

Inför säsongen pekades Brynäs ut av många som en favorit till både seriesegrare och SM-guldvinnare. Efter åtta omgångar spelade av SHL placerar man sig dock på en väldigt blygsam elfteplats i tabellen, med åtta inspelade poäng, och studsar resultaten fel i helgen för Brynäs del så kan man faktiskt befinna sig på kvalplats när nästa vecka startar.

Åtta omgångar är fortfarande ett väldigt litet sample-size. Alla lag har inte ens mött varandra ännu, och för att ställa en ordentlig diagnos så hade vi helst velat ha åtminstone dubbelt så många matcher. Med det sagt så är det såklart intressant att försöka reda ut vad som gått fel för Brynäs i säsongsinledningen. Jag kan spoila att det finns ett väldigt tydligt svar på den frågan.