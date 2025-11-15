”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Samuel Jonsson, med över 300 matcher i Rögle BK, kopplas ihop med Malmö av Hockeynews. Nu svarar Kalmar-backen själv på ryktet.

– Jag stänger inga dörrar för de alternativ som finns där ute, säger han till HD.

Samuel Jonsson i Kalmar. Foto: Bildbyrån/Suvad Mrkonjic.

Sedan Samuel Jonsson värvades in till Kalmar HC, 12 september, har det varit väl känt att klubben kan komma att tappa backen till SHL under säsongen. Detta då det finns en out i avtalet skrivet över 2025/26. Nu, efter att Hockeynews uppgett att Rögle-produkten är på väg till Malmö, svarar han själv.

– Det enda jag kan säga är att jag sitter i den sitsen jag gör i Kalmar, som många är medvetna om. Det har funnits intresse från en del lag, det ska jag inte sticka under stol med, säger Jonsson under lördagen i en intervju med HD.

Den 27-årige backen menar att inhoppet i Kalmar varit perfekt för att komma tillbaka efter en tid borta från hockeyn, men kanske har det gått för bra. Åtminstone om man ser det från Kalmars perspektiv, där de från början plockade in Jonsson för att täcka upp för skador på backsidan.

Svaret om Malmö: ”Velat tillbaka till SHL”

Men är verkligen Malmö aktuellt med tanke på den bakgrund Jonsson har i Rögle?

– Alltså… sedan min skada har jag velat ta mig tillbaka till SHL och toppligorna i Europa. Jag stänger inga dörrar för de alternativ som finns där ute, svarar han själv.

– Som tidigare sagt så tittar jag och min agent på alternativ i utlandet och i SHL. Och när något konkret faller på bordet så kommer vi ta ställning till det erbjudandet då fortsätter han.

Samuel Jonsson vill inte bekräfta rakt ut att han har ett kontraktsförslag på sitt bord, och menar att han inte heller kan svara på om han kan lämna Kalmar HC under den närmsta tiden.

Source: Samuel Jonsson @ Elite Prospects