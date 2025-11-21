Tung smäll för Rögle – kaptenen skadad

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Anton Bengtsson tvingades kliva av förlustmatchen mot Skellefteå i går.

Nu blir lagkaptenen borta fram till landslagsuppehållet i december.

– Nu får någon annan ta över den taktpinnen och steppa upp där, säger tränaren Dan Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Anton Bengtsson lämnade toppmatchen mot Skellefteå i smärtor.

Foto: Niclas Jönsson/Bildbyrån

Som om inte Jonathan Pudas sena avgörande sved tillräckligt för Rögle ser tabelltrean nu ut att tvingas klara sig utan en av lagets viktigaste spelare den närmaste tiden.

Efter att ha täckt ett skott i den tredje perioden tvingades Anton Bengtsson utgå från 2–3-förlusten.

Nu meddelar klubben via Instagram att Bengtsson missar samtliga matcher fram till landslagsuppehållet i december, vilket i Rögles fall är fem matcher.

”Motorn i mycket av det ärliga spelet”

Bengtsson har den här säsongen producerat fem poäng på 20 matcher för Rögle och fanns tidigare i november med i Tre Kronors trupp till Finland Hockey Games.

Den 32-årige lagkaptenen snittar strax över 15 minuters istid per match och är den Rögle-forward med mest istid i numerärt underläge, där han loggar strax under två minuter per match.

– Han leder med exempel hela tiden, tyvärr är det därför han är skadad just nu. Han gör allt i sin makt för att vi ska vinna hockeymatcher och skadade sig när han offrade sig för sina lagkamrater. Han är motorn i mycket av det ärliga spelet. Nu får någon annan ta över den taktpinnen och steppa upp där, säger Tangnes till Helsingborgs Dagblad.

Bristedt och de Haan frågetecken inför morgondagens match

Vidare är Leon Bristedt ett frågetecken inför morgondagens möte med Brynäs, då han inte tränade under fredagsförmiddagen. Även Calvin de Haan, som missade gårdagens match mot Skellefteå, är ett frågetecken.

Backen kunde emellertid träna för fullt under fredagen.

– Vi får diskutera kring Calvin. Vi har lite lösa bollar uppe i luften, men har sagt att vi inte ska hålla på och testa in i sista minuten. Det är viktigt för oss att vinna i morgon, men samtidigt är det viktigt att ha en långsiktig plan för belastningen av spelarna, säger Tangnes.

Rögle har sedan tidigare Josh Dickinson och Linus Sjödin på sin skadelista.