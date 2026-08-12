Rögles Koblar-plan: "Mest troligt"

Rögle kan fortfarande tappa Tinus Luc Koblar inför 2026/27.

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– Vi har försökt sätta ihop fem jämna kedjor – och inte lagt lika stor värdering i det som förra året. Det kommer att bli lite annorlunda nu, eftersom Tinus Luc Koblar kommer att försvinna.

När Rögle BK genomfört sina första ispass på försäsongen yttrar tränaren, Dan Tangnes, ovanstående om sina enheter till HD. Och det är självklart det sistnämnda som är elefanten i rummet. Det 19-årige nyförvärvet som skrivit NHL-kontrakt med Toronto Maple Leafs efter en rejäl VM-succé med Norge.

Planen är självklart att åka över och göra så bra ifrån sig som möjligt, men om Luc Koblar inte tar plats i Toronto kommer han sedan att återvända till Rögle. Något han själv bekräftat för hockeysverige.se.

– Det kommer inte bli något AHL , sa löftet i mitten av juni.

"Uuppe i luften exakt när eller om han kommer tillbaka"

Nu berättar Dan Tangnes att planen är att Tinus Luc Koblar spelar Rögles första träningsmatch, på onsdag, och möjligen den andra, 27 augusti, om han är kvar i Sverige. Därefter väntar camp i Nordamerika.

– Tinus åker i månadsskiftet, då är det först rookieturnering och sedan main camp. Därefter är det fortfarande uppe i luften exakt när eller om han kommer tillbaka. Men mest troligt kommer han tillbaka, därav är det viktigt att han får spela den första matchen för att känna på det och komma in i systemet, säger Tangnes till HD.

Det hela förenklas också av att Rögle ändrat försäsongsplanerna efter förra årets SM-final.

– Tanken var från början att vi skulle åka på något läger någonstans, men vi skippade det och rensade schemat nu i början. I stället för att spela två träningsmatcher till tyckte vi att det var viktigt att få träna bra och ordentligt både på isen och i gymmet, säger huvudtränaren.