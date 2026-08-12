Stannar i Örebro: "En toppback i ligan"

David Quenneville blir kvar i Örebro.

Foto: Johan Bernström/Bildbyrån.

Det har varit en illa bevarad hemlighet att Örebro Hockey jobbat på en förlängning med David Quenneville. Men efter att uppgifter om det hela sipprat ut förra hösten kom aldrig någon bekräftelse från SHL-klubben.

Nu, i samband med tisdagens ispremiär, meddelas överenskommelsen till 2028.

– Det känns väldigt bra att vi lyckats behålla Q, Han har bevisat sig vara en toppback i ligan med sin offensiva verktygslåda och vi ser verkligen fram emot att få fortsätta jobba tillsammans med honom, säger sportchefen Henrik Löwdahl på lagets sajt.

Det är av skattetekniska skäl som det hela dröjt, enligt Nerikes Allehanda , som också bekräftar att kanadensaren därmed behövt vara utanför landet. Förhoppningen ska vara spel till hemmapremiären 24 september.

"Örebro har blivit ett andra hem"

Den nu 28-årige David Quenneville kom till Sverige 2021, tack vare Oskarshamn. Tre år i Kalmar län följdes sedan av flytten till Örebro. Där har han också växlat upp till runt 40 poäng per år.

– Jag är otroligt glad över att förlänga mitt kontrakt med ytterligare två säsonger. Örebro har blivit ett andra hem för både mig och min familj. Det var ett självklart beslut att återvända och fortsätta bygga vidare på samt utveckla allt vi har åstadkommit i klubben. Jag är också väldigt entusiastisk över de förstärkningar Henrik har gjort i laget, samt att vi har ett välbekant ansikte i Filander vid rodret. Jag ser verkligen fram emot att återförenas med laget och bidra till att göra detta till vår bästa säsong hittills i Behrn Arena, säger David Quenneville.