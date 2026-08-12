Värvar JVM-löftet från Mora: "Fin utvecklingskurva"

Lukas Finckenhagen plockas in av Almtuna.

Foto: Bildbyrån och Instagram (Almtuna)

Almtuna IS fortsätter att fylla ut truppen inför 2026/27, och satsar återigen ungt. Något onsdagens värvning verkligen är bevis för.

Från Mora IK ansluter nämligen 20-årige Lukas Finckenhagen. Den Oslo-födde forwarden som med sina 102 kg fått ordentlig utdelning under sina två senaste säsonger i U20-serien, men inte gjort mer än någon enstaka minut i Hockeyallsvenskan. Nu har det dock blivit dags för det där nästa steget, och det sker i Uppsala.

– ”Finken” är en ung spelare som har en fin utvecklingskurva. Stor och stark och har ett väldigt bra skott. Han är tuff att möta, stark framför mål och spelar med en bra inställning. Han måste gå in och visa att han förtjänar istid och jobba stenhårt för att utvecklas. Mycket spännande spelartyp, säger Almtunas sportchef Jonas Almtorp på lagets sajt.

Spelade Norge till JVM 2027

Lukas Finckenhagen kom till Sverige och Mora 2022, men redan då var han en landslagsspelare för Norge. Den resan fortsatte också parallellt under tiden i Dalarna, och 2023/24 blev han uttagen till U18-VM. Prestationen där tog också Finckenhagen till vinterns U20-turnering där Norge säkrade uppflyttning till högsta divisionen av JVM. Själv bidrog han då med två mål och tre assist.

– Det känns otroligt kul att signera med Almtuna, det är ett spännande lag vi har just nu och jag ser väldigt mycket fram emot att köra igång. Det är en klubb med bra ambitioner och jag hoppas jag kan vara med och bidra med energi och lite mål på planen, säger Lukas Finckenhagen själv.