Kovács: "Det som gjorde att valet föll på Björklöven"

När Robin Kovács bröt sitt kontrakt med Linköping såg tanken ut att vara en flytt tillbaka till AIK Hockey. Expressen uppgav där och då att parterna var muntligt överens, men i slutändan kommunicerade klubben att övergången spruckit. Förhandlingarna fortsatte sedan, och långt in på sommaren såg det ut att vara ett alternativ. Ändå står nu SHL-stjärnan i en IF Björklöven-tröja.

För Västerbottens-Kuriren bryter nu Kovács tystnaden som följt hans presentation. Det efter första ispassen med laget.

– Det känns spännande. De har haft något bra i många år i allsvenskan, och värvningarna de har gjort inför säsongen har varit otroligt spännande. Det var väl lite det som gjorde att valet föll på Björklöven i slutändan, säger 29-åringen.

Kovács bekräftar också att "Löven" funnits med som alternativ ganska länge.

– Så är det. Det pågick kanske under en månads tid innan jag skrev på. De har funnits där, sen har jag haft lite andra alternativ utomlands också. Men jag kände någonstans att det här skulle bli en spännande resa, säger han till VK.

I kedja med Forsberg och Wallmark: "Känner många"

När det gäller AIK vill Robin Kovács dock inte kommentera något. Han menar att det nu är Björklöven som gäller, och att han har fullt fokus där.

Under måndagen parades den nye stjärnan ihop med Fredrik Forsberg och Lucas Wallmark, och under tisdagen med Albin Lundin (Wallmark frånvarande). Det rapporterar VK.

– Jag har spelat lite juniorlandslag med Ottosson, Forsberg och Albin (Lundin). Det var kanske också lite det som gjorde att valet föll på Löven, att jag känner många och spelat mot ganska många här. Marcus Björk och Ekeståhl Jonsson har jag känt under en längre period också. Det är många bekanta ansikten, och det är skönt, säger Kovács.