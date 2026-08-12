Sörqvists väg in i Luleå? "Ingen stress"

Isak Sörqvist ska ta nästa steg i Vimmerby.

Foto: Bildbyrån (montage).

85 grundseriematcher, tre säsonger och en räddningsprocent på 89,5.

Till slut, med allt detta bakom sig, har det blivit dags för Isak Sörqvist att ta nästa steg – in i seniorhockeyn. För "till slut" får man ändå säga att det är när ingen annan målvakt född 2007 kommer nära den där första siffran i U20-serien. Men för Luleå Hockey 19-årige löfte är det just detta som kanske talar för att tålamodet nu kan ge frukt.

– Han är redo att ta nästa steg, sa Luleås målvaktstränare, Linda Blomquist, i början av mars.

Lånet som öppnar denna nya dörr är till Vimmerby HC, där Isak Sörqvist kommer att vara en av två burväktare tillsammans med den rutinerade 32-åringen Tomas Rydén.

– Det har inte varit något speciellt snack om det så, säger Sörqvist om ett eventuellt tidigare lån och fortsätter:

– Det är ändå matcher man vill ha, och det har fått mycket av i Luleå. Det har känts bra att jag har kunnat utvecklas där också.

Men det är också en omställning, även om löftet tränat en del med SHL-truppen i Luleå, just för att förbereda sig för seniornivån.

– Jag tycker ändå att jag har gjort det bra i Luleå, och kände nu att jag vill ta nästa kliv till seniornivån. För det måste man spela och det är precis det jag hoppas få göra mycket. Så målet är att spela så mycket som möjligt – och utvecklas genom träning och matcher, säger Sörqvist.

Ska konkurrera med Rydén: "Den får stå"

Att det blir just Vimmerby innebär också att steget in i Hockeyallsvenskan kommer att medföra en hel del puckar mot Isak Sörqvist. Men precis det är Luleå-killen också van vid då ingen annan i norra U20-serien fick fler skott mot sig under förra säsongen.

– Jag tycker att det känns jättebra. Vi är ett ungt lag, så det är skönt häng i omklädningsrummet. Det är kanske det bästa, att man har kommit in bra i gruppen och att det känns som en familj här nere. På den fronten är det grymt, säger löftet om Vimmerby om fortsätter om lagets chanser under 2026/27-säsongen.

– Känslan är jättebra. Jag tror ändå att alla tror på det, staden också, utifrån hur snacket går. Så jag tror ändå att vi har en bra chans. Det är många backar som är kvar från i fjol, så det känns säkert med ett bra försvar. Sen är det många skickliga forwards också.

Hur känns det att få en rutinerad målvakt som Tomas Rydén intill sig också?

– Det är jätteskönt. Han är väldigt snäll och tar hand om mig bra. Vi klickar väldigt bra så det är grymt att kunna snacka med honom och fråga om några råd – om stan också eftersom han varit här tidigare.

Någon tydlig fördelning mellan målvakterna har man inte pratat om än, utan det blir helt enkelt att duon får konkurrera.

– Den som är bäst på träning får stå, tänker jag, säger Sörqvist, som också siktar högt med laget.

– Man vill ju inte att säsongen tar slut för tidigt, så de tär ett mål jag har, att komma till slutspel. Det hade varit jäkligt roligt.

Jagar JVM-plats – igen: "Blir lite avundsjuk"

Det lånet också medför, på ett helt annat sätt än U20-spel, är en chans att visa upp sig inför Junior-VM. Förra året, då guldet säkrades, gick Måns Goos före som tredjevalet bakom Love Härenstam och Herman Liv.

– Man vill ju komma med såklart, men jag hade många kompisar där. Det var kul för dem, och kul för Sverige. Sen får man väl lite kämparglöd och blir lite avundsjuk, på ett bra sätt, att man själv vill vara med och vinna också, säger Isak Sörqvist om känslan efter vinterns turnering.

Hur mycket har du den kommande vinterns turnering i huvudet nu?

– Man kan inte undgå att tänka på det, men jag försöker bara ta dag för dag och kommer man med så är det jättekul. Kommer man inte med spelar det inte så stor roll heller. Då blir det mer spel i klubblaget, så det är egentligen win-win.

Isak Sörqvist i U17-landslaget säsongen 2023/24.

Foto: Magnus Andersson/Bildbyrån.

I skrivande stund kommer också Isak Sörqvist från en samling med just Juniorkronorna där JVM-resan tog fart genom World Junior Summer Showcase.

– Det var en bra grupp. De flesta känner varandra så vi kom snabbt ihop som ett lag. Det var jättekul, säger Sörqvist.

De tre målvakterna i sommartruppen (även Måns Goos och Kevin Törnblom) delade på matcherna och Sörqvist fick stå i premiären mot USA Blå (1–6-förlust) samt ta revansch med en seger mot Kanada (5–3).

– Ja, det var helt okej. Första matchen var ingen toppmatch för varken mig eller laget, men det gick bättre mot Kanada, så det var kul att spela upp sig lite, säger han.

Luleås framtidsnamn? "Ett, två eller tre år"

Men det är inte bara en JVM-plats som kan ligga i potten för Isak Sörqvist kommande tid. I Luleå är det nämligen honom man säkrat upp som framtidsnamnet på målvaktssidan. Det genom ett kontrakt till 2028, presenterat i december.

– Det var jättekul. Det är ändå klubben i mitt hjärta som jag har spelat i hela livet, och är uppvuxen med. Det var jättehäftigt. En dröm, säger löftet och fortsätter om vad han vill utveckla under 2026/27.

– Det är väl det mesta. Man kan bli bättre på allt hela tiden, så ja allt – systematiskt och teknikmässigt. Jag vill bara fortsätta utvecklas varje dag och träna och tävla så mycket som möjligt.

Var hoppas du att du är efter säsongen som kommer?

– Det får man väl se lite hur det är då, men målet är alltid att slå sig in i Luleås A-lag. Man vill alltid uppåt såklart. Sen vet man inte hur det går heller, men det är det stora målet.

I Luleå sitter samtidigt Matteus Ward och Joel Lassinantti på avtal till 2030 respektive 2028. Men Isak Sörqvist menar att han inte har bråttom upp, utan snarare vill ta steget på rätt sätt.

– Ja, det är ingen riktig brådska. Behöver jag ett, två eller tre år i Hockeyallsvenskan, det får man ta med tiden. Det är ingen stress riktigt. Så länge det känns bra och man har driv för hockeyn så är det bara att fortsätta kriga, avslutar löftet.