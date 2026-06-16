Svarar om framtiden – efter NHL-kontraktet

Tinus Luc Koblar kan spela i Rögle – trots det nyskrivna NHL-kontraktet.

Foto: Ronnie Rönnkvist & Bildbyrån (Montage)

Som ni under dagen kunnat läsa på hockeysverige.se skrev Tinus Luc Koblar i natt på sitt första NHL -kontrakt med Toronto Maple Leafs. NHL-klubben har meddelat via sin hemsida att de sajnar centern till ett treårigt rookieavtal som börjar gälla från och med nästa säsong. Därmed kan Tinus Luc Koblar komma att ta klivet till Nordamerika redan till hösten.

När hockeysverige.se får en intervju med 18-åringen är han med all rätt glad över att ha fått skriva på sitt första, men antagligen inte sista, NHL-kontrakt.

– Det var såklart extremt kul att få det beskedet och väldigt kul att få sajna för ett så stort lag. Det är en dröm som går i uppfyllelse, säger Luc Koblar till hockeysverige.se och fortsätter:

– Det är något jag tränat för och försökt nå så det är extremt häftigt att kunna uppnå det nu.

Du har varit över till Toronto tidigare, vilka är dina intryck av organisationen och staden?

– Toronto är kanske den största klubben i NHL och extremt proffsiga med hur dom arbetar och allt det där.

– Intresset är också väldigt stort. Alla människor runt om klubben bryr sig om laget och lägger ner sjukt mycket tid och intresse på hockeyn där.

Hade du själv Toronto som favoritklubb under uppväxten?

– Ja, lite hade jag ändå Toronto som favoritklubb. Jag kommer ihåg att då jag spelade hockey som liten brukade jag ha en Torontotröja på mig, så man kan väl säga att jag var en liten fan, säger Luc Koblar med ett lätt skratt.

Efter kontraktet hoppas Luc Koblar kunna slå sig in i NHL direkt.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Ska försöka slå sig in i NHL – redan till hösten

Kontraktet innebär att 18-åringen, som faktiskt är född i slovenska Bled, redan till hösten kan få chansen att spela i NHL.

– Såklart det är extremt kul att få chansen att slå sig in i ett NHL-lag. Det hade varit väldigt kul, men nu gäller det att göra en bra sommar och träna på för att kunna höja min chans att spela där nästa säsong.

– Nu ska jag först åka över på Torontos development camp (utvecklingsläger) under sommaren. Sedan tror jag att det blir "main" camp (träningsläger) i september.

Vilka förväntningar har du på camperna?

– Mina förväntningar är egentligen bara att jag ska göra det så bra som möjligt. Under "main" camp kommer jag möta spelare som har spelat i NHL länge. NHL är en tuff liga så det kommer såklart vara tufft, men att få kämpa om en plats där kommer bli extremt kul.

Det blev tre säsonger i Leksand för norrmannen.

Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån

Galna VM-succén med Norge: "Öppnat upp ögonen på fler människor"

Nyligen kom Tinus Luc Koblar hem från VM där Norge gjorde en fantastisk turnering och vann brons.

– Jag tycker vi kom ihop som grupp väldigt bra. Alla jobbade för varandra och köpte in på sina roller. Hela laget gjorde en extremt grym prestation och vi tog ett historiskt brons, vilket aldrig hade hänt förut, så något rätt gjorde vi.

Dessutom blev han Norges bästa poänggörare med sex mål och totalt nio poäng på tio matcher.

– Klart att det var jättekul att få göra en så bra turnering som jag gjorde. Det är alltid kul att kunna producera poäng, så det var skönt.

Vad tror du den här framgången betyder för norsk hockey?

– Jag tror att den betyder väldigt mycket. Man märker redan nu hur mycket med intresse folk har kring hockeyn nu jämfört med tidigare. Det har nog öppnat upp ögonen på lite fler människor än förut.

Tinus Luc Koblar gjorde succé med Norge under VM i Schweiz.

Foto: Jesper Zerman/Bildbyrån

Tinus Luc Koblar svarar om framtiden i Rögle och Toronto

Närmast kommet Tinus Luc Koblar från tre säsonger i Leksand, en tid han ser tillbaka på mest med glädje.

– Den tiden har betytt extremt mycket för mig. Jag har utvecklat och lärt mig väldigt mycket, men också fått kompisar och vänner jag kommer ha livet nu. Tre extremt roliga år som jag inte kommer glömma.

– Sedan var det ett tråkigt slut på min tid i Leksand och att vi skulle åka ur var inget jag förväntade mig. Väldigt tråkigt och surt.

Om vi blickar framåt, vad har Toronto sagt om din nästa säsong med tanke på att du även är klar för spel med Rögle?

– Det är fortfarande oklart. Om det inte blir Toronto blir det Rögle, men det kommer inte bli något AHL den här säsongen i alla fall, avslutar Tinus Luc Koblar.