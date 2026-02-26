Skadesmäll – inför tuffa bortamötet med Brynäs

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Rögle ska ställas mot Brynäs på bortais på torsdagen.

Då saknas Filip Johansson.

Filip Johansson. Foto: Avdo Bilkanovic / BILDBYRÅN

Rögle BK står inför en riktigt tuff bortamatch i Gävle. Även om man är långt före fjolårets seriesegrare i tabellen, så är Brynäs formstarkt.

Då tvingas Rögle göra om på sex backar och Filip Johansson utgår från andra backpar varifrån han bidrog till segern senast mot Linköping med en assist.

På grund av en skada på träning kommer i stället Gregor Biber att gå in på sex backar.

Det meddelar Helsingborgs Dagblad. Därför ser Isak Norlin ut att gå in som sjundeback, vilket han gjorde på träning.

Jakten på att återta tredjeplatsen

Rögle är seriefyra på 80 poäng med sju omgångar kvar. Tre poäng har man upp till Växjö som är ny trea i tabellen. Det är det lag som Rögle siktar på inför avslutningen. Detta medan Brynäs är sjua på 67 poäng efter en jobbig säsongsstart.

Med en seger kan man i teorin ta sig förbi Malmö och bli ny sexa i SHL. Men då krävs det att Malmö förlorar mot bottenlaget Örebro.