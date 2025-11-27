Sänkte Eklund och DIF: ”Så man ska göra i hockey”

”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Det blev irriterat i Djurgården i samband med 2–4-förlusten mot Rögle. Detta då Leon Bristedt avgjort efter en tung tackling på Victor Eklund.

– Det är en jättehård satsning av Bristedt, säger TV4:s Åke Unger i sändningen när Eklund klev av i smärtor.

Victor Eklund och Oliver Kylington i diskussion med domarna (vänster). Foto: Bildbyrån/Niclas Jönsson.

Det var i den tredje perioden av torsdagens möte i Ängelholm som oroande bilder rullades ut på Djurgårdens Victor Eklund.

Stortalangen, som kommer att vara en nyckelspelare när Sverige spelar JVM om en månad, hade åkt på en tung smäll från Rögles Leon Bristedt och tog sig grimaserandes ut till omklädningsrummet. Djurgårdarna skrek på domarna, men fick inte gehör. Istället fick de kort därefter se hur just Bristedt skickade in 3–2 i ett eget powerplay.

– Snively vill att domaran ska titta på den. Oj, oj, oj. Det är en jättehård satsning av Bristedt. Kimby vill prata med Enroth och fråga vad det är som gäller. Eklund har lämnat matchen, säger TV4:s kommentator Åke Unger i sändningen när situationen inte granskas.

Trots att tacklingen såg ut att ta i huvudet på Eklund återkom han senare till spel i den tredje perioden. En enorm lättnad för Juniorkronornas förbundskapten Magnus Hävelid. Desto mer irriterat var det i DIF-lägret.

– Det är en rejäl och hård tackling. Jag har tittat noga på den. Det ser ut som att han hoppas, men precis i tacklingsögonblicket upplever jag att skridskorna är i. Den träffar hela kroppen och tar lite mot ansiktet till. Jag tycker inte att det är någon ful eller vårdslös tackling. Den är hård, men inget jag tycker ska rendera i matchstraff, svarar senare TV4:s Sanny Lindström i studion.

– Sen ligger Bristedt på gränsen. Han har haft en del tacklingar som varit tvivelaktiga, vilket gör att det är lätt att putta honom över kanten och säga ”det där är fult”.

Bristedt om tacklingen: ”Så man ska göra i hockey”

I samband med tacklingen på Eklund syntes Kimby ryta till mot de randiga och efter matchen åkte både Oliver Kylington och Victor Eklund fram för att få en förklaring.

Senare syntes även domarna i diskussion med kvällens huvudperson Leon Bristedt, men i TV4 ville han sedan inte avslöja vad som sades.

– Det stannar mellan oss, säger han efter 4–2-segern och fortsätter om själva tacklingen.

– Jag har möjlighet att fullfölja, det är så man ska göra i hockey. Jag hoppas att han mår bra. Jag pratade med honom efter matchen och han verkar okej.

Source: Leon Bristedt @ Elite Prospects