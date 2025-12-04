”Jag börjar varje morgon med EP” – hockeyvärldens mest nedladdade app just nu

Senast mot Örebro lämnade Mark Friedman isen efter en tung tackling. Idag, mot Timrå, hann Rögle-backen endast med 35 sekunders spel innan det hände igen.

Mark Friedman kliver av mot Timrå (vänster), Paul LaDue (höger). Foto: Bildbyrån och TV4 (montage).

Efter en tung, tung tackling i Rögles senaste SHL-match var Mark Friedman ett frågetecken inför mötet med Timrå. Ändå tog han, åtminstone till en början, plats bland sju backar. 35 sekunders spel senare hade backen klivit av på nytt.

– Nu kliver han av direkt efter den tacklingen av Eddie Genborg. Det där håller vi ögonen på, säger TV4:s kommentator Tobias Ekberg i sändningen.

Men det var inte den enda smällen som Rögle åkte ut för i den första perioden. Några minuter senare var det dags även för Paul LaDue att byta. Något som gjorde att laget fick spela klart första 20 med endast fem backar. Ett rejält avbräck för Dan Tangnes mannar som haft mycket skadeproblem under den senaste tiden.

– Det är klart, när vi saknar pjäser som har sådan otrolig rutin och erfarenhet i den här ligan då tittar man runt ”okej, var är dem”, men det är ingen som får tycka synd om sig själv. Vi måste alla kliva upp och vara taggad på att ta lite mer istid, säger Rögles målskytt Fredrik Olofsson i TV4 och fortsätter:

– Som forward är jag inne i mitt och gnuggar som bara den så det är första gången jag hör om det, men det är klart vi måste ta hand om pucken lite mer och vara smarta med våra byten för att hjälpa dem att komma av och på isen lite lättare och hålla sin energi uppe. Nu har vi fem backar där som kan ta för sig ännu mer. Det ger bara mer möjligheter.

Anton Bengtsson, Dennis Everberg och Josh Dickinson saknades samtliga redan inför torsdagsmatchen. Ställningen var 1–1 vid första paus.

